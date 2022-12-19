每周疫情｜上周累計確診個案破10萬　按周增21%　危重死亡俱升

本港新冠病毒疫情連日升温，昨日（18日）單日新增確診個案再度衝破1.6萬宗。回顧上周（12月12日至18日）疫情，本地及輸入個案累計107,911宗，比之前一周（12月5日至11日）的89,033宗，增加18,878宗，增幅達21.2%。



上周平均留醫病人總數較再之前一周增14.8%，達至3,787人，平均危重總數增25.1%至209人；期內有212名患者不治，按周增38.6%；對比患者數目的7日平均死亡率，上周上升0.024個百分點至0.196%。



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輸入個案增5734宗增16.5%

本港疫情持續，上周確診個案共有107,911宗，較之前一周的89,033宗，增加18,878宗或21.2%，其中上周四（15日）報告增17,911宗，創反彈後單日新高。

輸入個案方面，上周的輸入個案累計5,734宗，比再上一周的4,921宗增加16.5%。上周7日平均輸入個案佔整體個案比率為5.31%，較之前一周5.53%稍微下降0.22個百分點。

帶變異病毒株個案增

上周變種病毒數字則出現上升趨勢，截至本周日（18日）零時零分，本地個案方面，XBB增加15.4%至142宗、BF.7增50%至9宗、BQ.1.1增16.1%至166宗，共計317宗。至於其他本地變異病毒新型個案數字則維持不變。

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留醫病人七日平均達3787人

留醫病人人數方面，截至昨日的七日平均為3,787人，比對上一周多14.8%，至上周日平均新入院病人則錄得487人，按周增約3%。

上周單日新增危殆及嚴重個案有上升趨勢，七日平均為40人，按周增25%。上周平均危重總數為209，比上周增25.1%。而危殆及嚴重個案總數昨日共升至238人，亦再刷新近日紀錄。其中正接受深切治療人數亦達38人。