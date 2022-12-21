開關｜取消黃碼　攜程大數據揭港人即狂搜泰日韓航班聖誕出遊

隨着政府逐步放寬防疫政策，入境「黃碼」限制取消，東南亞旅遊業界隨即組成考察團訪港，本港復常之路似乎一切向好。攜程集團（Trip.com）董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒接受《香港01》專訪指出，放寬當日（13日）港人搜尋泰國、日本、台灣、韓國航班量亦大增，反映正計劃聖誕及新年出遊；入境香港航班的搜尋量也同樣驚人升幅，相比去年同期增長20倍，當中加拿大溫哥華及多倫多旅客搜尋香港航班佔最多，相比放寬前7日增逾一倍。



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入境香港航班的搜尋量較去年同期錄20倍增長

過去數十年隨着旅遊市場發展，港人出遊的方式亦由報團改為自由行，部份人或不經旅行社，選擇在網上平台預訂機票及酒店，甚至餐飲或景點門票。旅遊網站Trip.com根據大數據，發現本港旅遊業確實正逐步走向復蘇。

蔡文軒透露，今年首11個月相比2019年同期，本港航班訂單已恢復至約40%，酒店則高達90%。當政府在上周二（13日）宣布再放寬措施後，入境香港航班的搜尋量出現驚人升幅，當日較去年同期錄得增2,004%，即20倍的增長。

泰國、日本、台灣、韓國最受港人歡迎

當日香港用戶搜尋航班最多的5個目的地，依次序是曼谷、東京、台北、首爾及大阪。當中首爾增長比例最高達908%，至於曼谷、大阪及東京亦有逾600%，台北則增長233%；外地飛往香港再中轉至內地的航班，當日的搜尋量亦相比上周增長89%。

加拿大溫哥華及多倫多旅客搜尋香港航班佔最多

與此同時，由「0+3」再進一步放寬至取消入境「黃碼」，不少商務旅客或外地港人，亦計劃訂機票來港。若與放寬前7日的數據作比較，英美澳加多國旅客的香港航班搜索量，同樣錄得增長。排列首三名的溫哥華、多倫多、倫敦，均有逾一倍的升幅，新加坡更錄得403%的升幅。

至於內地方面，北京及新加坡則分別排第七及第八名，錄得264%及108%。此外，由外國經香港中轉至內地的航班，當日的搜索量亦錄得89%的增長，意味除了內地旅客準備赴港外，外地旅客亦準備途經香港前往內地。

預計全球市場2025年才恢復至疫情前水平

蔡文軒稱「我們看到數據有好的趨勢」，指本港自放寬措施後，航班搜索的數據表現理想，反映港人計劃在聖誕節或下個月新年出遊。他相信隨著未來數個月的出入境需求將持續上升，相信本港旅遊業可快速復蘇。

他引述數據預計，全球市場在2025年才恢復至疫情前的100%，但他坦言確實部份區域復蘇的速度較快，例如歐美率先在今年1月復常，其後東南亞、東亞亦分別開關，因此按照開關的時間，港日韓等東亞地區，復蘇的速度確實不及歐美及東南亞。

「只要政策開放，復蘇是遲早的事」

疫情爆發以來，香港經濟難免受到衝擊。他認為港人毋須過度擔憂，「不止香港，其他區域也是一樣，畢竟一個市場開放的情況下，客人還要適應，例如預訂酒店，配合假期的時段來香港，所以是逐步的。只要政策開放，復蘇是遲早的事。」

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