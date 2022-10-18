施政報告｜機械人公司籲學內地新加坡　建公寓、增資助額「搶人」

特首李家超將於周三（19日）發表《施政報告》，內地「十四五」規劃便提到，支持香港建設國際創科中心。有消息指，政府將設立專門統籌「搶人才」的小組或辦公室，研究為海外人才的子女，在港讀書等方面提供誘因。



路邦科技聯合創辦人麥騫譽透露，現時公司有10多個職位空缺，已影響運作，建議政府可仿傚新加坡安排專員，「賓至如歸」解決外地來港人才衣食住行的需求。當中住屋為首當其衝需要解決，惟並非所有人均希望買樓，他認為可參考內地興建「人才公寓」，或擴大現有資助的配額，讓外地人才願意落地生根。



新加坡搶人唔係今日搶，係日日都搶。 路邦科技聯合創辦人兼首席技術官麥騫譽

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路邦科技創辦人︰唔加人工已經請唔到人

路邦科技為近年本港創科浪潮中較早成立的創科公司，主力以AI、5G等技術，研發機械人等相關產品。聯合創辦人兼首席技術官麥騫譽對《施政報告》抱有期待，他回顧政府過去幾屆的政策，梁振英年代成立創科局，林鄭月娥年代覓地發展創科，如今已打下硬件基礎，本屆是時候解決人才問題。

究竟創科人才短缺如何嚴峻？他表示，2019年社會事件後，發現有港漂擔心人身安全，不願再留在香港讀書及發展，加上過去兩年的移民潮影響深遠，約有兩成員工流失，10多個職位仍然空缺，不少項目面臨人手不足。他透露，現時畢業生的起薪點，已增加10%以上，坦言「唔加人工已經請唔到人，留唔到人」。

路邦科技聯合創辦人兼首席技術官麥騫譽。（受訪者提供）

初創公司漸增 大學畢業生不能滿足人才需求

麥騫譽表示，僅數碼港截至今年9月，已約有1,800間初創公司成立，若每間需聘請約2至3人，估計涉及約6,000個職位，僅靠現有的大學畢業生，不能滿足龐大需求。「初創公司都可以攞晒呢幾年畢業嘅新人。」

但他亦認為，2019年社會事件及移民潮，所帶來的影響為短期性，因《國安法》訂立後，不存在對內地人的歧視，「該走嘅人都走晒」，社會已有和諧共融的氣氛，內地與香港政府強調已由亂至治，因此目前只須解決人才問題。

香港、新加坡兩地不同身份的權利和義務（依居留權和國籍）。（01製圖）

仿傚新加坡設專員助外地人才融入社會

麥騫譽近日曾接受新加坡傳媒的訪問，他稱當地亦密切關注本港《施政報告》，擔心新政策將搶走部份人才。但他認為，新加坡的人才政策為借鑑對象，例如安排專員解決衣食住行的需要，包括住屋、學校，甚至小至繳交電費亦提供指引，以「賓至如歸」的方式，協助人才更快融入社會。

雖然新加坡步步進逼，但他樂觀認為，香港只需發揮現有優勢，便可吸納外地人才，惟需要政府的宣傳推廣。例如香港行政效率相比新加坡高，資金同樣流通，並背靠內地14億人的市場，商會與內地密切交流，能充當橋樑的角色。至於新加坡對比本港，充其量僅得馬來西亞市場。

仿傚內地興建「人才公寓」

不過外地人才即使願意來港，但滿足其房屋需求，仍為重中之重。他認為亞洲人普遍追求買樓，歐美人反而傾向租樓，建議可仿傚內地興建「人才公寓」，讓他們得以安居樂業，否則仍有機會流失至其他競爭對手。

增「研究人才庫」資助配額 助企業提供住屋交通津貼

其實政府在2020年擴大「研究人才庫」的資助範圍至創科界，每間合資格公司可聘用兩名在本地大學畢業的研究員和博士後專才，每月最高津貼為1.8萬元至3.2萬元。麥騫譽認為，政府可根據公司規模增加配額，讓企業向外地人才提供更多資助，包括租樓津貼、交通津貼等，並能減輕初創企業的負擔。

此外，路邦科技在內地多個城市設有分部，兩地人才互動亦是麥騫譽的關注所在。他表示，港府與深圳開展的「創科綠色通道」，一直只聞樓梯響，沒有任何框架，期望《施政報告》會提及詳情。

長遠須改變讀書風氣 普及STEM教育培育本地人才

談及到未來，麥騫譽指出本港風氣仍未改變，學生就業仍以律師、醫生等職業為目標，大學理工學科難以吸納精英。惟本港目標建設國際創科中心，近年初創公司相繼成立，羽翼漸豐，他認為須「撥亂反正」，讓部份精英願意投身創科業，否則僅靠吸納外地人才，難以持續發展。

他建議可從普及STEM教育着手，但目前政府的「IT創新實驗室」及「奇趣IT識多啲」計劃，將於明年結束。因此他期望政府可繼續撥款，讓學生從小對理工科培養興趣，為創科界帶來源源不絕的人才。

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