疫情｜增15383宗確診回落4%　7日平均死亡率升穿0.2%

新冠病毒疫情持續，衞生署今日（19日）公布新增15,383宗確診，當中14,520宗本地個案及863宗輸入個案，輸入個案佔整體確診數字為5.6%。同時再多39名患者離世，至今本港累計死亡個案共有11,210宗，7日平均死亡率為0.210%，為11月10日後錄得的最高。



醫管局公布，昨日有4,105名新冠確診病人在公立醫院留醫，疫情反彈以來首次突破4,000人，現時急症醫院內科病床整體住用率約為111%。



今日疫情概要：



- 15,383宗確診，較昨日個案輕微下跌3.99%。

- 輸入個案863宗，佔整體個案比率5.61%；相比同日21,588名機場入境旅客人數，確診比率則為4.00%，七日平均比率是4.56% 。

- 新增39名患者死亡，7日平均死亡率升至0.210%，創11月10日以來新高，整體死亡率保持0.47%，累計死亡人數為11,210人。

- 今日27間院舍出現個案， 30名院友及8名職員感染。

輸入個案佔機場入境人數比率4.4%

新冠肺炎疫情反覆，本港今再增15,383宗確診。863宗輸入個案當中，544宗涉及機場檢測樣本、217宗涉及第1至3日樣本，餘下102宗涉及第4至7日樣本。昨日機場入境為17,460人，確診比率為4.00%，較昨日稍微下跌0.4個百分點。七日平均確診人數為842人，七日平均確診比率為4.56%。

衞生署公共衞生化驗服務處於12月9日至15日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約54.6%（七天移動平均比例）。

截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現142宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、9宗BF.7及166宗BQ.1.1亞系個案。新變種病毒個案維持不變。

學校方面，截至今日中午，有226間幼稚園、535間小學、338間中學、34間特殊學校呈報有學生檢測陽性，當中合共21間學校的23個班級，需要停課五天。

至於院舍方面，有38間院舍有確診個案，分別為25間安老院舍及13間殘疾人士院舍，當中有73名院友及3名員工確診。

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公立醫院留醫人數突破4000人

醫管局公布，昨日有4,105名新冠確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有504名新增確診病人。2,850人需要入住隔離設施，目前有479人正接受氧氣治療，57人要以呼吸機協助呼吸。現時急症醫院內科病床整體住用率約為111%。

新增呈報18名危殆及28名嚴重的確診病人，現時合共有127名危殆及136名嚴重的確診病人留醫，危重總數為263人，當中41名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為9.1%。

青山醫院障精神科男病房17病人確診

醫管局公布，青山醫院一個智障精神科男病房，自12月15日起共有17名病人確診，並有感染病徵。所有病人正接受隔離治療，其中一名病人情況嚴重，其餘病人情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排，醫院亦已在相關地點徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。局方會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展。

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39不治患者介乎42至97歲 5人未有打針

死亡個案方面，為22男17女，年齡介乎42至97歲，當中10人來自院舍。其中5人已打2針、25人已打3針、4人已打4針，其餘5名死者並無打針紀錄。

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