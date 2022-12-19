強檢大廈｜20幢大廈上榜　涉豪宅碧華花園、西半山蔚華閣

政府正減少強制檢測大廈數目，醫務衞生局今晚（19日）公布的最新強檢大廈名單顯示，只有20幢上榜，其中16幢有較多確診者居住，當中九龍城區、黃大仙區、觀塘區、南區、中西區及東區各有兩幢大廈榜上有名，包括九龍塘碧華花園1座、薄扶林置富花園富雅苑及富俊苑、西半山蔚華閣及兩個紀律部隊宿舍等。



另有4幢大廈或屋邨涉污水樣本陽性，分別是沙田水泉澳邨嶺泉樓、長沙灣蘇屋邨牡丹樓、九龍城東頭(二)邨盈東樓、逸東樓及欣東樓及鴨脷洲利東邨東平樓。



▼12月19日 強檢大廈名單▼



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▼12月19日 部份強檢大廈▼



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根據醫務衞生局最新強檢名單，共20幢大廈上榜，當中16幢涉有確診者居住。涉有確診者大廈之中，九龍城區、黃大仙區、觀塘區、南區、中西區及東區各有兩幢大廈上榜，包括

九龍塘碧華花園1座、黃大仙啟德花園 4 座 、半山區干德道 56A 號蔚華閣及筲箕灣愛蝶灣 4 座等，當中屬於南區的薄扶林置富花園則有兩座榜上有名，包括富雅苑及富俊苑。另有兩幢屬於紀律部隊宿舍，涉及紅磡青州街海關人員宿舍及觀塘順利紀律部隊宿舍7座。

其餘地區則較零散，包括北區、元朗區、深水埗區及灣仔，則各區只有一幢上榜，分別是上水蔚翠花園 4 座、元朗蝶翠峰 16 座、長沙灣昇悅居 6 座及跑馬地金山花園 A 座。

餘下四幢大廈則涉污水陽性，分別是沙田水泉澳邨嶺泉樓、長沙灣蘇屋邨牡丹樓、九龍城東頭(二)邨盈東樓、逸東樓及欣東樓及鴨脷洲利東邨東平樓。

強檢大廈全名單：



上水蔚翠花園 4 座

元朗蝶翠峰 16 座

九龍塘碧華花園 1 座

長沙灣昇悅居 6 座

紅磡青州街 11 號青州街海關人員宿舍

黃大仙啟德花園 4 座

黃大仙鳴鳳街 55-57 號伯德大樓

觀塘順利紀律部隊宿舍 7座

觀塘富麗花園牡丹閣

薄扶林置富花園富雅苑

薄扶林置富花園富俊苑

半山區干德道 56A 號蔚華閣

堅尼地城士美菲路12號文光閣

跑馬地金山花園 A 座

北角富豪閣 4 座

筲箕灣愛蝶灣 4 座

污水陽性名單：



沙田水泉澳邨嶺泉樓

長沙灣蘇屋邨牡丹樓

九龍城東頭(二)邨盈東樓、逸東樓及欣東樓

鴨脷洲利東邨東平樓