病人組織盼增加新冠長效抗體組合　孔繁毅：副作用少可視為加強劑

本港新冠疫苗接種率達九成，有病人組織今日（19日）召開記者會表示，發現長期病患者在接種疫苗後，抵禦重症的效果未算理想，故醫管局已引入長效抗體組合，作為預防新冠的加強劑供病人注射。



港大醫學院傳染病科主任孔繁毅指出，長效抗體組合有效，建議醫管局採購更加長效抗體組合，供更多不同長期病患的病人注射。



香港病人組織聯盟指出，新冠疫情近三年，仍有部分人士因個別原因或自身疾病，而未能接種新冠疫苗，即使接種後也未能產生足夠的抗體水平，保護自己免受感染或重症。免疫力不足患者便是其中之一。

孔繁毅：直接透過注射抗體來提供保護

醫學界近年研發的長效抗體組合，可為免疫力不足及無法接種新冠疫苗患者，提供多一項保護選擇。港大臨床醫學學院內科學系臨牀教授及傳染病科主任孔繁毅表示，長期抗體組合並不是疫苗，反而是一個加強劑，令長期病患者直接得到有效抗體，抵抗新冠病毒。

孔繁毅表示：「長效抗體組合不會像新冠疫苗般，需要誘發人體免疫系統製造抗體，而是直接透過注射抗體來提供保護。加上研究亦證實其耐受性良好、副作用較少，故可為免疫力不足患者，尤其以血癌患者或正接受化療癌症患者、骨髓或器官移植人士、正服用免疫抑制劑人士、需要進行腎臟透析人士、原發性免疫系統不全患者和疫苗嚴重過敏人士，提供多一項保護自己的選擇。」

港大醫學院傳染病科主任孔繁毅呼籲政府增加長期有效抗體。（梁晉穎攝）

醫管局為3000名長期病患者注射

他引述刊登於《新英格蘭醫學期刊》的大型研究結果，指注射長效抗體組合六個月後，可降低感染風險達83%。不過他亦提醒有關患者應先諮詢醫生意見，因應個人情況決定注射與否。

香港病人組織協會於11月以網上問卷形式，訪問了212位長期病患者。近60%受訪者不肯定自己的疾病或正使用的藥物或治療，會影響新冠肺炎疫苗的抗疫效能。這些患者亦會擔心自己確診，身體承受不到。惟有88%受訪者表示沒有聽過長期抗體組合，而他們了解過後，有92%受訪者都希望政府能提供更多長效抗體組合。

孔繁毅補充，醫管局早前已經引入長效抗體組合，在半年前供約180名長期病患者注射。而三個月前亦有3000位長期病患者注射。他指病人注射後，都沒有副作用，會一直監察他們情況。

孔繁毅續指，這些加強劑都是免費讓病人注射，惟現時數量真的不足夠，「整體對長期病患者的覆蓋度不足夠，但其實早預防會更好」，他指如果有長期病患者不幸確診新冠，有機會引致肺纖維化，令肺部受損，所以他促請政府引入更多長期有效抗體，令病人可及早增強保護。