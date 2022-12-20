基層健康藍圖︱社協稱行前一步　惟擔心資助不足造成健康貧富懸殊

政府昨（20日）公布《基層醫療健康藍圖》，計劃明年第二至三季推出「慢性疾病共同治理計劃」。社區組織協會幹事連瑋翹表示，家庭醫生對於慢性病患可更有彈性，並有一個更長期的關係，加上有資助的篩查，形容是「行前一步」。不過仍要視乎資助額，因始終是個長期的開支，對基屠有一定負擔，如資助額不足便難以吸引基層市民，如要付出一定金錢則動力會較低，甚至會加劇健康上的貧富懸殊。



醫學會會長、家庭醫生鄭志文則認為，要推動一人一家庭醫生並不困難，但不應被觀念所局限，只要有完整病歷或慢性病有一個醫生跟進已經足夠，太過頑固的系統反而會失去靈活性，未必是好。



▼12月19日 政府公布《基層醫療健康藍圖》▼



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連瑋翹今早在港台節目中表示，藍圖的推出是好事，特別是家庭醫生對於慢性病患可更有彈性，並有一個更長期的關係，加上有資助的篩查，形容是「行前一步」。不過仍要視乎資助額，因始終是個長期的開支，對基層有一定負擔，如資助額不足便難以吸引基層市民。他指不少未發現患病的都是基層市民，都想檢查身體，如要付出一定金錢動力會較低，甚至會加劇健康上的貧富懸殊。

社協：資助額應與醫管局服務一致

他建議，資助額最少要與醫管局的服務一致，例如綜緩人士可免費享用服務，才可有足夠的吸引力，否則只得比較有負擔能力或動力較高的人會參加計劃，最需要幫助的基層市民則未能受惠。

對於強化地區康健中心統籌的角色，連瑋翹指不少家庭醫生都需要支援，例如診所內未必可進行深入檢查等。不過地區康健中心的參與率都較低，即使有免費健康檢查，基層市民參加的意欲都較低，在宣傳上或需下更多功夫，期望未來會有更多社福界的支援，以觸及更多病人。

康健中心統籌過百萬人的難度不低

醫學會會長、家庭醫生鄭志文亦認為，藍圖的方向是正確，但地區康健中心的成效未如理想，以康健中心統籌過百萬人的計劃當中的難度不低，建議應以家庭醫生的網絡聯繫病人。他認為，要推動一人一家庭醫生並不困難，但不應被觀念所局限，只要有完整病歷或慢性病有一個醫生跟進已經足夠，太過頑固的系統反而會失去靈活性，未必是好。