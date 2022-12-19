基層醫療藍圖｜高風險人士可自行選擇家庭醫生　一對一治理

政府今日（19日）正式公布《基層醫療健康藍圖》，聚焦以社區為本的「治未病」，最快明年第二及第三季推出「慢性疾病共同治理計劃」，提供針對性資助，並透過「一人一家庭醫生」及跨專業公私營協作模式，讓市民能夠接受篩查及治理，首階段以高血壓及糖尿病優先。

醫衞局發言人表示，針對群組是「未喺醫管局見到嘅人」，即未患病人士，達到及早預防。有需要市民可到地區康健中心成為會員，登記後再檢查其有無風險因素，例如市民是45歲以上、有肥胖問題等高危因素，便可參加計劃，並自行選擇及配對名冊上的家庭醫生，市民亦可進行跨區選擇，配對後就能獲資助。



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政府公布《基層醫療健康藍圖》。(盧翊銘攝)

醫衞局發言人形容，今次推出「基層醫療健康藍圖」是醫療系統的重大改革，直指「如當日成立HA係開刀動大手術，今次我哋呢個係微創。」又期望透過整個醫療系統不同人士，能夠「打通醫療系統經脈」，促市民改變經常尋求公營醫療的習慣。

發言人續指，集中更多在預防工作方面，達到治未病效果。由現時第二層第三層專科服務，再將重心轉去基層服務（即醫療系統第一層服務），並以家庭醫生為主導。他又指，地區康健中心針對群組是「未喺醫管局見到嘅人」，強調不是將醫管局的市民「搬」到中心。

此外，現時糖尿病及高血壓病人等對醫療系統構成的壓力最大，因此「慢性疾病共同治理計劃」首階段針對可能患以上疾病市民，作為介入點，之後會作進一步擴展。

地區康健中心情況：



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計劃中所有提供基層醫療健康服務的家庭醫生及醫療專業人員需要登記加入《基層醫療名冊》，同時每年需參加課程及家庭醫學培訓，亦需跟隨基層醫療處制定的慢性疾病或將來其他護理流程。他們亦需加入醫健通系統，醫健通將不再僅單純記錄病人病歷，亦會利用其作為數據平台，將包括健康、服務、收費等紀錄。

政府將補貼資助參與「慢性疾病共同治理計劃」的市民，市民可到地區康健中心成為會員，登記後再檢查其有無風險因素，例如市民是45歲以上、有肥胖問題等高危因素，便可參加計劃，並自行選擇及配對名冊上的家庭醫生，市民亦可跨區選擇家庭醫生。

市民「由頭到尾」接受一對一服務，並建立長遠醫患關係。適時尋求家庭醫生意見及治理，有需要亦可被轉介至其他專科醫生作治療。