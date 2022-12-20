疫苗通維持　取消口罩令屬復常最後一步驟　5大未撤防疫限制一覽

政府今日（20日）宣布，在本周四（22日）「冬至」開始，放寬餐廳、酒吧及宴會人數上限，進入酒吧及去飲宴毋須再做快速測試。至於口罩令、疫苗通行證、學生每日快測、大廈強檢及聚令等會仍然維持。



▼12月20日 政府宣布放寬表列處所容量限制▼



+ 2

行政長官李家超今早指出，政府已經放鬆九成多防疫措施，只有少部份仍然保留。醫務衞生局副局長李夏茵在疫情記者會上，就各項仍維持的措施作出解釋。

1 口罩令

李夏茵：佩戴口罩是成本效益較重方法，以保護市健康。以往兩三年冬季，市民在佩戴口罩下，冬季流感情況沒有出現過，因此口罩令會是復常最後一個步驟。

2 疫苗通行證

李夏茵：疫苗通可以防止未完成接種疫苗的市民進入高風險地方。

3 學生每日快測

李夏茵：現時學校開始節日假期，當局會與教育局審視安排

4 大廈強檢

李夏茵：自政府上周提出會逐步減少強檢後，事實上有所減少，政府會下一步待疫情穩定會再作出調較，研究是否可以用快測取代核酸檢測。

5 限聚令

李夏茵：不止街上，部份聚會都有限聚，這一刻未放寬

▼12月18日晚 數百球迷奧海城觀看世界盃決賽▼

