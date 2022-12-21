增16953宗確診　輸入個案逼近千宗多50人死　均創半年來新高

香港疫情仍然高位橫行，本港今日（21日）新增16,953宗確診，確診比昨日（20日）增加1,971宗或13.2%。輸入個案有982宗，創至少半年以來新高。昨日機場入境為19,508人次，確診比率為5.03%。衞生防護中心今再發現多8宗本地個案帶有變異病毒株，分別為5宗XBB、1宗BF.7及2宗BQ.1.1亞系個案。另外，今日新增50人死亡，創4月16日以來新高。七日平均死亡人數升至33.9人。



今日疫情概要：



- 16,953宗確診，較昨日個案升13.2％。

- 輸入個案982宗，佔整體個案比率5.79%；相比同日19,508機場入境旅客人次，確診比率則為5.03%，七日平均比率是4.62% 。

- 新增50名患者死亡，創4月16日以來新高，7日平均死亡率略升至0.213%，整體死亡率維持0.47%，累計死亡人數為11,293人。

- 本地XBB個案增5宗， 本地BF.7增1宗，BQ.1.1增2宗。

本港今日再增16,953宗確診。確診個案中有15,971宗為本地個案，輸入個案的比率佔982宗，佔整體個案比率為5.79%。新增的輸入個案當中，489宗涉及機場檢測樣本、378宗涉及第1至3日樣本，餘下115宗涉及第4至7日樣本。

昨機場入境19,508人次 確診比率5.03%

昨日機場入境為19,508人次，確診比率為5.03%，較昨日上升0.27%。七日平均確診人數為865人，七日平均確診比率為4.62%。

衞生署公共衞生化驗服務處於12月12日至18日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約52.78%（七天移動平均比例）。

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713間學校新呈報1,868宗個案

衞生署今再發現多8宗本地個案帶有變異病毒株，分別為5宗XBB、1宗BF.7及2宗BQ.1.1亞系個案，累計發現149宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、11宗BF.7及171宗BQ.1.1亞系個案。

本地5宗XBB個案涉及3男2女，年齡介乎22至71歲，當中1人已打4針、1人已打2針，其餘3人無打針；1宗BF.7個案涉及一名93歲已打3針的女子；2宗BQ.1.1個案涉及一名已打3針的65歲男子及一名無打針的78歲男子。

至於輸入個案則未有發現新帶有變異病毒株，累計226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

學校方面，713間學校新呈報1,868宗個案，另有39間學校的42個班級需要停課五天。至於院舍方面，有31間院舍有確診個案，分別為23間安老院舍及8間殘疾人士院舍，當中有46名院友及7名員工確診，68名院友因院舍有個案而要隔離。

新增呈報27名危殆及21名嚴重確診病人

醫管局公布，昨日（21日）有4,143名新冠確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有549名新增確診病人。2,792人需要入住隔離設施，516人正接受氧氣治療，68人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為13.3%。

新增呈報27名危殆及21名嚴重的確診病人，而現時合共有136名危殆及144名嚴重的確診病人留醫，共280人，創0+3後新高。留醫病人中，35名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為8.7%。

新呈報死亡個案9人無打針

另外，醫管局再多48宗新呈報死亡個案，包括26男22女，年齡介乎59至97歲，10人來自院舍。打針方面，8人沒有打針記錄，4人打4針，32人打了3針，3人打2針、1人打1針。

今日新呈報2宗公眾殮房報告的死亡個案，涉及一名無打針的80歲男子及一名已打3針的91歲男子，兩人均於上周五（16日）離世。

呈報陽性個案的安老院舍：



1、香港聖公會牧愛長者之家

2、曉光（大角咀）護老中心有限公司

3、定安護老院有限公司

4、博愛醫院陳馮曼玲護理安老院

5、香海正覺蓮社佛教寶靜安老院

6、樂年護老院

7、禮賢會葵盛東護理安老院

8、温馨護老中心分院

9、富璟護老院（芬尼街）有限公司

10、樂順護老院有限公司

11、翡翠長者之家

12、東明護老院

13、廣福護老院（屯門）有限公司

14、新蒲崗護老院有限公司

15、康栢軒長者天地

16、康福老人護理院

17、青和居護老院

18、長春護老中心（廣東道）

19、香港房屋協會 - 雋康頤庭

20、君怡護理中心

21、長春8號

22、樂愉園

23、優居護老院有限公司

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、聖康會復康中心

2、東華三院賽馬會頤康護理安老院

3、香港耀能協會賽馬會新頁居

4、香港耀能協會安定宿舍

5、香港善導會朗日居

6、香港心理衞生會李鄭屋宿舍

7、香港心理衞生會艾齡樓

8、匡智之家

新增多於一個班別需要停課的學校：



1、東華三院盧幹庭紀念中學

2、保良局馬錦明中學

3、佛教茂峰法師紀念中學

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