七一天后刺警案　女工程師助男友潛逃　妨礙司法罪成囚1年

2020年七一回歸日，有警員在天后驅散示威者，在欲制服一名男子時遭圍毆，期間有人用軍刀插傷警員手臂。警方當晚在一架將飛往倫敦的客機上拘捕用刀插傷警員的男子，並揭發其任工程師的女友疑曾助訂購機票及助行兇男子逃走。女工程師早前經審訊被裁定妨礙司法公正罪成，今（21日）在區域法院判刑。法官姚勳智指，本案嚴重之處在於獲協助離港的男子本牽涉一項有意圖而傷人罪。若非警方及時拘捕，男子將成功逃離法網，對司法公義執行造成嚴重打擊，終判被告囚12個月。



女被告張芷程（27歲，工程師），被控於或約 2020 年 7 月 1 日在香港，作出一項或一連串意圖協助黃鈞華逃避香港警務處逮捕的作為。

女被告張芷程妨礙司法公正罪成，判囚1年。(資料圖片)

涉案行為非經長時間計劃

辯方求情指，涉案行為非經過長時間計劃、組織，被告的角色極其量牽涉在其男友黃鈞華軍刀插傷警員手臂後的數小時，被告對於黃的有意圖而傷人罪無實質參與。辯方續指，被告與黃為穩定交往的情侶，故被告非因收取利益或純粹惡意犯案。此外，被告行為只是在網上搜查資料及幫黃查詢航班資料，在事件的角色非關鍵，黃亦可在被告缺席下完成計劃。

本案嚴重之處在於黃事前所犯的事

法官判刑指，妨礙司法公正屬嚴重罪行，本案嚴重之處在於黃在事前所干犯的有意圖傷人罪。若非警方迅速地在機場拘捕黃，他現已逃離法網，對司法公義執行造成嚴重打擊。但法庭考慮到被告非早有預謀和計劃、其角色、正面評價等，酌情減刑，判囚12個月。

2020年7月1日天后刺警案的案發經過。(詳看下圖)

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同案另3人囚33至60月

同案另涉3男子：黃鈞華（26歲，工程師）、羅珏琛（20歲）、周霈霖（23歲），他們早前承認暴動、傷人、拒捕等罪，分別被判入教導所及監禁33至60個月不等。

案件編號：DCCC 189/2021, DCCC 210/2021, DCCC 809/2021