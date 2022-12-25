疫情｜增21255宗確診 總感染人數逼近250萬、11462人不治
香港疫情仍然高位橫行，本港今日（25日）新增21,255宗確診，確診比昨日（24日）稍微回落107宗或0.5%。輸入個案有964宗，昨日機場入境為18,473人次，確診比率為5.22%。今日新增50人死亡，七日平均死亡人數升至41.6人，總計11,462宗。由2020年至今，總染疫人數248萬人。
至於確診兒童個案方面，屯門醫院31個月大女童情況危殆，威爾斯親王醫院15個月大男童情況嚴重。
今日疫情概要：
- 增21,255宗確診，較昨日個案稍微回落0.5％。
- 輸入個案964宗，佔整體個案比率4.54%；相比同日18,473機場入境旅客人次，確診比率則為5.22%，七日平均比率是4.86% 。
- 新增50名患者死亡，7日平均死亡率略跌至0.226%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11462人。
-新呈報27名危殆及31名嚴重的確診病人，合共有340名危重病人留醫，創0+3後新高。
本地個案佔20291宗
本港今日再增21,255宗確診。確診個案中有20,291宗為本地個案，輸入個案的比率佔964宗，佔整體個案比率為4.54%。新增的輸入個案當中，516宗涉及機場檢測樣本、324宗涉及第1至3日樣本，餘下124宗涉及第4至7日樣本。
昨日機場入境為18,473人次，確診比率為5.22%，較昨日上升0.21個百分點。七日平均確診人數為923人，七日平均確診比率為4.86%。
由2020年至今，本港累計核酸陽性檢測個案1,143,107宗及快速抗原測試陽性個案1,341,705宗，總數2,484,812人。
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衞生署公共衞生化驗服務處於12月16日至22日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約52.36%（七天移動平均比例）。
衞生署未有發現新變種病毒株個案，輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現154宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及185宗BQ.1.1亞系個案。
學校方面，今日為學校假期，故未有新呈報個案，沒有學校的班級需要停課五天。至於院舍方面，有32間院舍有確診個案，分別為19間安老院舍及13間殘疾人士院舍，當中有63名院友及7名員工確診。
住院人數回落至4483人
醫管局公布，昨日（24日）有4,483名新冠確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有595名新增確診病人。2,925人需要入住隔離設施，583人正接受氧氣治療，79人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為13.3%。
新增呈報27名危殆及31名嚴重的確診病人，而現時合共有161名危殆及179名嚴重的確診病人留醫，共340人，創0+3後新高。留醫病人中，46名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為9.7%。
現時急症醫院內科病床整體住用率約為110%。
屯門醫院一個病房五名病人確診
醫院管理局表示，屯門醫院康復大樓一個矯形及創傷科康復病房自12月19日起有五名病人確診，並有感染病徵。所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排。醫院已在相關地點進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。
多50人不治 最年輕只39歲
另外，醫管局再多50宗新呈報死亡個案，包括24男26女，年齡介乎39至98歲，19人來自院舍。打針方面，12人沒有打針記錄，4人打4針，28人打了3針，5人打2針、1人打1針。
至於確診兒童個案方面，屯門醫院31個月大女童情況危殆，威爾斯親王醫院15個月大男童情況嚴重。
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呈報陽性個案的安老院舍：
1、松柏國際（香港）協會
2、敬愛護老院
3、逢源護老院有限公司
4、香港蘇浙滬同鄉會葵青良友安老院
5、嗇色園主辦可誠護理安老院
6、瑞愛護老院第一分院
7、禮賢會詩田頤養院
8、康瑞護老樂園有限公司
9、廣安老人院
10、毓逸琚
11、鈞溢（香港仔）安老院
12、港泰護老中心有限公司
13、騰達護老中心
14、順恩護老中心（建福）有限公司
15、東華三院香港西區婦女福利會護養安老院
16、豐盛護老院
17、松悅園耆欣護養院暨日間護理中心
18、安心居護老中心（旺角）有限公司
19、旺角博康護老院
呈報陽性個案的殘疾人士院舍：