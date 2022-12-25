疫情｜增21255宗確診　總感染人數逼近250萬、11462人不治

香港疫情仍然高位橫行，本港今日（25日）新增21,255宗確診，確診比昨日（24日）稍微回落107宗或0.5%。輸入個案有964宗，昨日機場入境為18,473人次，確診比率為5.22%。今日新增50人死亡，七日平均死亡人數升至41.6人，總計11,462宗。由2020年至今，總染疫人數248萬人。



至於確診兒童個案方面，屯門醫院31個月大女童情況危殆，威爾斯親王醫院15個月大男童情況嚴重。



今日疫情概要：

- 增21,255宗確診，較昨日個案稍微回落0.5％。

- 輸入個案964宗，佔整體個案比率4.54%；相比同日18,473機場入境旅客人次，確診比率則為5.22%，七日平均比率是4.86% 。

- 新增50名患者死亡，7日平均死亡率略跌至0.226%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11462人。

-新呈報27名危殆及31名嚴重的確診病人，合共有340名危重病人留醫，創0+3後新高。

本地個案佔20291宗

本港今日再增21,255宗確診。確診個案中有20,291宗為本地個案，輸入個案的比率佔964宗，佔整體個案比率為4.54%。新增的輸入個案當中，516宗涉及機場檢測樣本、324宗涉及第1至3日樣本，餘下124宗涉及第4至7日樣本。

昨日機場入境為18,473人次，確診比率為5.22%，較昨日上升0.21個百分點。七日平均確診人數為923人，七日平均確診比率為4.86%。

由2020年至今，本港累計核酸陽性檢測個案1,143,107宗及快速抗原測試陽性個案1,341,705宗，總數2,484,812人。

▼12月24日平安夜 市民湧尖沙咀迎聖誕節▼



+ 22

衞生署公共衞生化驗服務處於12月16日至22日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約52.36%（七天移動平均比例）。

衞生署未有發現新變種病毒株個案，輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現154宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及185宗BQ.1.1亞系個案。

學校方面，今日為學校假期，故未有新呈報個案，沒有學校的班級需要停課五天。至於院舍方面，有32間院舍有確診個案，分別為19間安老院舍及13間殘疾人士院舍，當中有63名院友及7名員工確診。

住院人數回落至4483人

醫管局公布，昨日（24日）有4,483名新冠確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有595名新增確診病人。2,925人需要入住隔離設施，583人正接受氧氣治療，79人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為13.3%。

新增呈報27名危殆及31名嚴重的確診病人，而現時合共有161名危殆及179名嚴重的確診病人留醫，共340人，創0+3後新高。留醫病人中，46名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為9.7%。

現時急症醫院內科病床整體住用率約為110%。

屯門醫院一個病房五名病人確診

醫院管理局表示，屯門醫院康復大樓一個矯形及創傷科康復病房自12月19日起有五名病人確診，並有感染病徵。所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排。醫院已在相關地點進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。

多50人不治 最年輕只39歲

另外，醫管局再多50宗新呈報死亡個案，包括24男26女，年齡介乎39至98歲，19人來自院舍。打針方面，12人沒有打針記錄，4人打4針，28人打了3針，5人打2針、1人打1針。

至於確診兒童個案方面，屯門醫院31個月大女童情況危殆，威爾斯親王醫院15個月大男童情況嚴重。

▼12月22日 酒樓全層數十張枱「爆滿」做節▼



+ 11

呈報陽性個案的安老院舍：



1、松柏國際（香港）協會

2、敬愛護老院

3、逢源護老院有限公司

4、香港蘇浙滬同鄉會葵青良友安老院

5、嗇色園主辦可誠護理安老院

6、瑞愛護老院第一分院

7、禮賢會詩田頤養院

8、康瑞護老樂園有限公司

9、廣安老人院

10、毓逸琚

11、鈞溢（香港仔）安老院

12、港泰護老中心有限公司

13、騰達護老中心

14、順恩護老中心（建福）有限公司

15、東華三院香港西區婦女福利會護養安老院

16、豐盛護老院

17、松悅園耆欣護養院暨日間護理中心

18、安心居護老中心（旺角）有限公司

19、旺角博康護老院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、昕悅居復康會雅蘭宿舍

2、東華三院賽馬會頤養護理安老院

3、竹園樂安居復康院舍

4、基督教懷智服務處朗屏宿舍

5、香港耀能協會禾輋宿舍

6、温馨復康中心

7、坑頭扶康護理舍

8、匡智富善宿舍

9、愛樂居

10、明愛樂頌宿舍

11、香港心理衞生會廣福宿舍

12、明愛樂盛宿舍

13、聖雅各福群會復康服務翠逸居