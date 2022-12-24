內地疫情將迎高峰　多家藥廠被政府徵用保供　學者：開放過程倉促

中國多地預測疫情高峰下月將來臨，但抗原試劑（港稱快測試劑）等防疫物資在市場上仍一盒難求。中國政府近日在全國範圍內徵用多家藥品和抗原試劑盒工廠，以應對各地因大規模新冠感染潮而出現醫療物資短缺的局面。



受訪學者指出，中國政府徵用藥廠是在物資緊缺時的一種特殊手段，但在疫情已持續三年後仍採用這一方式，說明並沒有利用好「清零」政策的時間做規劃，沒有對開放後的物資做戰略儲備，反映開放過程非常倉促。



中國多地預測疫情高峰下月將來臨，但抗原試劑等防疫物資在市場上仍一盒難求。中國政府近日在全國範圍內徵用多家藥品和抗原試劑盒工廠，以應對各地因大規模新冠感染潮而出現醫療物資短缺的局面。

北京一家超市門口，民眾排隊購買商品和防疫物資。（視覺中國）

受訪學者指出，政府徵用藥廠是在物資緊缺時的一種特殊手段，但在疫情已經持續三年後仍然採用這一方式，說明中國並沒有利用好「清零」政策的時間來做規劃，沒有對開放後的物資作出相應的戰略儲備，反映出整個開放過程非常倉促。

中國自12月7日發佈放寬疫情防控的「新十條」後，各地新冠例急劇上升，退燒藥物和抗原檢測試劑盒也相應變成稀缺物品，多地網民反映當地藥店缺貨情況嚴重。

杭州寧波合肥藥店 對退燒藥設限購額

記者從天貓、京東等中國主流電商平臺上搜索「抗原試劑」發現基本沒有現貨，一些產品點擊進入後顯示「售光」，另一些則需要「預約」。不少網民反映，他們按照預約時間蹲點搶購，仍然無法買到。

此外，杭州、寧波、合肥三市星期四開始執行零售藥店退燒藥「限購」，其中杭州市民每人次購買量不超過最小包裝（或三日劑量）。

广州部分藥店退燒藥物缺貨，口罩、藥品限購。（視覺中國）

為緩解醫療物資短缺情況，中國政府將多個藥品和抗原試劑廠商納入保供名單。綜合法新社和多家中國媒體報導，在44家獲中國醫療監管機構許可生產試劑盒的製造商中，目前至少有11家的部分產品被政府徵用，或收到國家訂單。

其中，珠海麗珠試劑公司每天須確保提供20萬人份的檢測試劑至珠海全市相關單位、企業、醫療機構和藥店等。樂普醫療也透露，公司有一部分產能被政府徵用，目前正抓緊排單生產。

另一家尚未在中國獲批的抗原試劑龍頭九安醫療，此前也傳出被中國政府徵用。公司星期一回應稱，近期由於合作工廠受保供調撥因素影響，導致很多使用者訂單未能如期交貨。在完成保供調撥要求的指標後，會第一時間給用戶發貨。

東莞向市民免費派發10萬粒布洛芬。（南方都市報）

新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦向《聯合早報》指出，物資在無法預測的情況下突然短缺，國家徵用可以讓有限的資源去到最有需求的人手裡，這是合理的。

2020年新冠暴發初期，中國政府也曾大範圍徵用口罩等防疫物資生產工廠。不過，陸曦指出，經歷三年疫情後，卻仍然要用這一方式，說明現在「完全是一個沒有計劃的被迫開放」，實際上對社會民眾造成二次傷害。

陸曦也擔憂，徵用後的發放程式和標準目前並不明確，過程缺乏透明性，很容易滋生腐敗。「當社會中的短缺特別嚴重時，國家通過壟斷來獲取資源和分發資源的權力，一定會或者很有可能產生腐敗。」

他總結說，現在還出現保供名單，反映出開放之前的準備不足，「若中國在開放之前有足夠預警，有計劃地安排，就不會出現（現在）這麼緊張的情況。」

中國國務院聯防聯控機制醫療救治組星期三召開全國會議，要求三級醫院兜住醫療救治和生命保障的底線，全力做好老年和兒童重症患者醫療救治。為應對疫情大規模感染，上海、浙江杭州、四川成都等地近日宣佈調整中小學期末考試安排，有學校取消考試，有的則推遲至下學期進行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

