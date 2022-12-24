疫情｜增21,362宗確診　三兒童情況危殆　七日平均死亡人數突破40

新冠肺炎疫情嚴峻，本港今日（24日）新增21,362宗確診，當中輸入個案有902宗，總數比昨日（23日）上升逾5.48%，為3月後的高峰，第二日維持在2萬宗的水平。衞生防護中心今再發現多8宗本地個案帶有變異病毒株，分別為1宗XBB、1宗BF.7及6宗BQ.1.1亞系個案。本港今新增37人死亡，七日平均死亡人數突破40人。



另外，再增兩名兒童危殆確診在公立醫院留醫，分別為屯門醫院一名31個月大女童情況危殆，及威爾斯親王醫院一名15個月大男童情況嚴重，另外伊院一名23個月大男童情況危殆。



今日疫情概要：



- 增21,362宗確診，較昨日個案升5.48％。

- 輸入個案902宗，佔整體個案比率4.22%；相比同日18,002機場入境旅客人次，確診比率則為5.01%，七日平均比率是4.75% 。

- 新增39名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.227%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11412人。

- 本地XBB個案增1宗， BF.7個案增1宗，BQ.1.1增6宗。

新冠肺炎疫情持續，本港今新增21,362宗確診，為3月17日以來的新高，繼較昨日個案升5.48％，連續第二日維持在2萬宗的水平。當中本地個案佔20,460宗，餘下的則為輸入個案，佔4.22%。新增的902宗輸入個案當中，505宗涉及機場檢測樣本、298宗涉及第一至三日樣本，餘下99宗涉及第四至七日樣本。

雖然輸入個案數字持續貼近一千宗水平，不過由於同日機場入境旅客人次為18,002人，確診比率5.01%。另外，七日平均確診人數為910宗，比率是4.75% 。

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+ 5

衞生署公共衞生化驗服務處於12月15日至21日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約約52.57%（七天移動平均比例）。

隨著BA.4／BA.5亞系佔整體個案的比率下降，香港在本地個案亦繼續發現新的變異病毒株。今日再發現多8宗本地個案帶有變異病毒株，分別為1宗XBB、1宗BF.7及6宗BQ.1.1亞系個案，本地個案中亦累計發現154宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、12宗BF.7及185宗BQ.1.1亞系個案。

新增的XBB為男子，年齡83歲，打了三針；新增的BF.7個案為男子，年齡23歲，打了兩針；至於新增的BQ.1.1個案亦為3男3女，年齡為24至48歲，三人打了三針，三人沒有打針。

輸入個案方面，則多日來未有新增新的變異病毒株，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

醫管局公布，現時急症醫院內科病床整體住用率約為110%。昨日有4,394名2019冠狀病毒病確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有605名新增確診病人，2 934人需要入住隔離設施，552人正接受氧氣治療，80人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報21名危殆及26名嚴重的確診病人，現時合共有154名危殆及163名嚴重的確診病人留醫，當中45名危殆病人正接受深切治療。另外，再增兩名兒童危殆確診在公立醫院留醫，分別為屯門醫院一名31個月大女童情況危殆，及威爾斯親王醫院一名15個月大男童情況嚴重，另外伊院一名23個月大男童情況危殆。

本港今新增39人死亡，當中在公立醫院死亡人數有37人，2人為公眾殮房報告。新呈報37 宗感染新冠病毒病人離世個案，分別為23男14 女，年齡介乎50 歲至104 歲。新呈報離世病人當中，有14 位來自院舍。至於疫苗接種方面，有5 位無打針資料、有3 位打左4針、25 位打左3針、2 位打左2針、2 位打左1針。

新增公眾殮房報告的死亡個案為兩名男子，均在12月22日死亡，年齡分別為71歲及89歲。一人沒有打針，一人有打三針。七日平均死亡人數突破40人，七日平均比率亦上升為0.227%，不過全期累計死亡率卻下降，僅為0.46%。

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+ 13

學校方面，由於正藉聖誕假期，故沒有呈報個案。院舍方面，確診個案維持於高水平，有46間院舍有確診個案，當中有67名院友及8名員工確診。當中嘉濤耆康之家有四人確診。

呈報陽性個案的安老院舍：



（鴨脷洲）健柏護老之家

基督教香港信義會山景長者護理院

樂善老人院

香港蘇浙滬同鄉會屯門安老院

家樂護老院有限公司

聯合護理院

香港路德會社會服務處路德會梁季彝夫人安老院

東華三院梁昌紀念安老院

永生護老院有限公司

恒安護老院

港城護老院有限公司

嘉濤耆康之家

九龍五聯護老院

江夏護理安老中心

樂天安老院

長青安老院

康璟護老院（大埔）有限公司

基德（藍地）護老院有限公司

荷花護老院

萬福老人院

神召會華人同工聯會基督教華禧（金馬）護老院

真鳳凰護老院

裕安護老院

保良局天恩護老院暨耆昌長者日間護理中心

欣悅護理安老院

康璟護老院（新蒲崗）有限公司

平安護老院

優悅護老院

耆愛苑

牽您手護理院有限公司

圓美護老之家有限公司

西環玫瑰園護老院

耆樂新天地

善頤康薈

護康安老院有限公司



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



東華三院賽馬會頤安護理安老院

扶康會悅行之家

保良局夏利萊博士伉儷綜合復康中心

新生精神康復會利東宿舍

香港心理衞生會欣怡軒

保良局永隆銀行金禧宿舍

基督教香港信義會葵盛宿舍

聖雅各福群會復康服務朗逸居及朗逸綜合服務隊

明愛陳震夏宿舍

仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍

蘭心之家

