大圍九巴翻側意外釀1死10傷　司機認危駕判囚42個月

大圍去年發生奪命車禍，一輛九巴雙層巴士在大埔公路剷上石壆後翻側，導致1死10傷，車上一名男乘客頭部更被壓至變形，腦漿流出。肇事巴士司機早前承認危駕引致他人死亡和引致他人身體受嚴重傷害罪，法官今(30日)在區域法院判刑時指，車上的乘客都期望可安全返家，被告作為巴士司機郤危及他們的安全，最終判他監禁42個和停牌5年，以及需完成駕駛改進課程。



被告黃永強（59歲），承認於2021年11月18日，在大圍大埔公路大圍段至青沙公路交界，危險駕駛一輛巴士，引致吳展輝死亡，以及引致兩名女子身體受嚴重傷害。庭上透露，被告任巴士司機已18年，原定於60歲退休，但因本案失去工作。

法官判刑時指，根據車上閉路電視可見，被告曾於意外前頭部搖動，認為他曾瞌睡。法官又指，涉案石壆體型大，被告理應會看到它。被告亦熟識該路段，但沒有跡象顯示被告曾避開該石壆。對於辯方指，被告案發時一時作錯誤判斷，法官則不同意此說法。

法官指可想像意外為死者家人帶來傷痛

法官續指，案中有多項加刑因素。被告案發時亦為巴士司機，車上的乘客都期望可安全返家，惟被告的行為危及乘客。法官亦指，死者在意外後被夾在路面和巴士之間，頭部被壓至變形，可想像事件對死者家人帶來的傷痛。

至於兩名傷勢傷者，其中63歲林姓傷者事後走路需使用拐杖，走動緩動，不能失去收銀員工作。此外，林在事件後亦情緒低落，影響其社交生活。至於20歲姚姓傷者，她的下巴和四肢留有疤痕，影響其自信。

九巴在大圍翻側，一名乘客頭部被壓住，當場死亡。(詳看下圖)

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巴士撞向石壆翻側

案情指，被告當晚駕駛載有11名乘客的巴士前往顯徑，巴士在案發路段沿第三線行駛，本應向右轉，但巴士未有右轉，而是撞向第二和第三線之間的石壆，繼而向左翻側，滑行約8米才停下。

意外造成1死10傷

救護員到場時，發現被夾在巴士和地面之間的死者吳展輝，已無生命跡象，其頭部變形，腦漿流出，隨後宣告不治。巴士上其餘10名乘客亦有受傷，其中兩名林姓（63歲）和姚姓（20歲）的女乘客傷勢嚴重：林的腳部有骨折，需進行手術，出院後雙腳和腰仍感痛楚，走路需使用拐杖，未能如常工作；姚則有多處裂傷，需進行整形外科手術，事後留下疤痕。此外，姚的雙手需穿上壓力手袖，影響活動能力。

案件編號：DCCC 600/2022