一文睇清．大圍翻九巴│88K九巴疑行錯路剷石壆翻側　釀1死11傷

大圍發生嚴重交通意外。18日（周四）晚上11時許，大埔公路大圍段近青沙公路的入口發生巴士翻側意外，意外中一人當場死亡，另外最少11人受傷，其中一名女乘客疑內重血重傷。涉事巴士車頭嚴重損毀。



事發不久，附近途人、貨倉職員、途經司機等紛紛前往救人。其中一名協助救人之的士司機梁先生稱，當時駕車途經上址，「一嚟到見到無人，巴士瞓咗喺度」，梁先生表示即時「停車衝埋去救人」同時報案。其後發現巴士司機已離開車廂站於巴士旁，「六神無主，企咗埋一邊」，梁當時與另外數名司機及附近的貨倉職員「分工合作」，分別於車頭及車尾協助扶出傷者，「有個後生仔成身血，另一個女士成手血，其他人都係撞傷為主」，而死者則是坐於上層座位，頭部被車身壓住「睇唔到個樣」。

協助救人的的士司機梁先生。（劉定安攝）

消防及救護人員趕至，於現場設立傷者分流區，部份傷者由救護人員以擔架床抬上救護車，傷者分別被送往威爾斯醫院及伊利沙伯醫院救治。涉事巴士為九巴88K路線，由駿景園開往顯徑。巴士翻側位置處於大埔公路大圍段及青沙公路交界，其中左線為上青沙公路入口上斜路段；而右線則往大圍。據知88K雖沿右線往大圍行駛，惟意外位置則為左線往青沙公路入口，並非原本路線，懷疑巴士因行錯路，有人急扭軚剷石壆而翻側。

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消防處高級消防隊長鄭銘新指，事件中有12傷者，當中1男1女被困。男傷者據報位處上層左邊近車頭位置、女傷者則困在上層後方。首輛消防車於接報3分鐘抵達現場，並於抵達後16分鐘內將所有傷者救出。高級救護主任林景祺表示，救護車於7分鐘內到達現場。車禍中共有12名傷者 ，包括3男9女（19至70歲），其中1人被車身壓住，頭傷受傷，當場證實不治；另一名傷者則懷疑內出血重傷；其餘乘客則多數為身體扭傷及擦傷等。

巴士車底損毀及留下一道白痕。（劉定安攝）

負責調查交通警員於現場拍攝巴士底部，右邊頭輪、及車底右方有一道白痕，近右後輪位置損毀凹陷，懷疑為剷上石壆時造成；而石壆旁位置亦有路牌被撞毀。

消防、救護及警方會見傳媒交代翻巴士車禍事宜。(張家豪攝)

警方表示，經初步調查，涉事為九巴88K線巴士，事發時由火炭駿景園開往顯徑，車上有9女2男乘客。當巴士駛至意外地點時，懷疑行錯路，剷上路中間交界位石壆並向左翻側。警方、消防、救護接報後立即趕往救出。今次的致命交通意外中，一名37歲男乘客頭部嚴重受傷，即場證實死亡；而負責駕駛巴士58歲男司機，因受傷須送院，他涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被拘捕。

多名九巴高層到達現場會見記者。(張家豪攝)

意外後，九巴行政總監許鎮德、九巴車務總監關智偉及九巴安全總監關翠蘭等九巴高層，亦趕到現場了解情況。九巴表示，涉事車長58歲，於2003年入職九巴，至今任職18年，駕駛記錄普通，過去3年曾發生3宗輕微意外，部份意外責任不在車長。九巴強調，今年初意外後，公司已經向該車長提供足夠輔助訓練。

九巴指涉事車長須駕駛兩條路線，分別為46P及88K，至今6年，為編定路線，強調並非臨時調任駕駛88K線。被問及安排駕駛不同路線，會否容易令車長混淆，九巴指46P線及88K線路線，在上址路段並不重疊，故認為不會混淆。

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沙田區議員冼卓嵐、周曉嵐向死者家屬及傷者致以深切慰問。兩人發新聞稿指近年曾發生多宗嚴重巴士交通意外，政府2018年成立的「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」提出的45項改善建議，惟近年沒有交代最新的建議落實情況。兩人認為沙田區議會應盡快召開特別會議，並邀請相關部門及巴士公司詳細交代意外原因及委員會建議的落實情況，以釋公眾疑慮。

沙田民政事務處，於凌晨1時23分宣布於威爾斯親王醫院住院主樓暨創傷中心地下大堂，設立跨部門援助站，為市民提供協助及供市民查詢，援助站查詢熱線為3505 1555。援助站及至3時40分停止運作。

運輸署於今日凌晨零時07分宣布：因交通意外，由大埔公路大圍段通往青沙公路(往九龍方向) 的支路近成運路的全線封閉。

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調查期間，死者的4名家屬被通知抵達現場認屍，其中一名女家屬神情呆痛，一度嚎哭。及至凌晨近5時，重型拖車使用吊臂，將涉事巴士扶正，隨後將車拖走；食環署仵工亦抵達現場，將死者遺體舁送殮房。