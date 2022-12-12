大圍九巴翻側車禍　乘客頭被夾至變形當場死亡　司機認危駕候判

大圍去年發生奪命車禍，一輛九巴雙層巴士在大埔公路剷上石壆後翻側。其中一名男乘客夾在巴士和地面之間，頭部因此壓至變形，腦漿流出，當場死亡。涉案巴士司機今（12日）在區域法院承認危駕引致他人死亡和引致他人身體受嚴重傷害罪，法官押後至本月30日判刑，期間被告繼續還柙。



意外前曾有不小心駕駛紀錄

被告黃永強，59歲。他承認於2021年11月18日，在大圍大埔公路大圍段至青沙公路交界，危險駕駛一輛巴士，引致吳展輝死亡，以及引致林如鳳和姚希文身體受嚴重傷害。庭上透露，被告於2021年有1項不小心駕駛，案發時亦是駕駛巴士，和其他車輛發生輕微意外。

九巴路上翻側並夾著一名乘客頭部，該乘客當場死亡。(詳看下圖)

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被告在意外後已被解僱

辯方求情時指，被告案發時未有超速，他只是一時錯判，誤以為有足夠距離讓巴士右轉，最終發生意外。至於案情提及，被告的頭部有點頭和搖動，辯方強調被告當時未有入睡。

辯方又指，被告原本在60歲退休，案發後已被解僱，相信他將失去退休金。而事後有抑鬱症狀的被告，承諾不會再駕車，並就案件致歉。

巴士未有右轉並撞向石壆

案情指，被告於案發日晚上11時許，駕駛涉案雙層巴士前往顯徑，當時車上有11名乘客。巴士在涉案路段沿第三線行駛，本應向右轉。惟涉案巴士未有右轉，撞向第二和第三線之間的石壆，繼而向左翻側，巴士滑行約8米才停下。

死者頭部變形腦漿流出

救護員扺達現場時，被夾在巴士和地面之間的死者吳展輝，已無生命跡象。他的頭部變形，腦漿流出，其後宣告不治。巴士上的其他10名乘客亦受傷，其中兩名女乘客林如鳳（63歲）和姚希文（20歲）傷勢嚴重。

另兩傷者亦傷勢嚴重

林的腳部有骨折，需進行手術。她至翌年1月出院，但出院後雙腳和腰仍感痛楚，走路需使用拐杖，未能如常工作。姚希文則有多處裂傷，包括下巴位置，需進行整形外科手術，事後仍留有疤痕。此外，姚的雙手活動能力大減，仍需穿上壓力手袖。

案件編號：DCCC 600/2022