冬至｜三年來防疫措施最鬆　市民外出少留家做冬過節　街市生意跌

今日（22日）是疫情下第三個冬至，亦是防疫措施相對往年放寬的一次，「報復式」出外旅遊歡度聖誕新年和外出用膳，是港人自行復常的表現。今個冬至相對往年減少人留在家中做冬過節。

九龍城街市今早的人流明顯較少，不少檔主均表示，早上的生意較往年差，甚至有客人在雞檔預訂活雞後致電放棄訂單，生意較往年冬至少一成左右；但仍有按照傳統過節的市民，豪花3,000元買餸為家人準備冬至飯。



雞檔不加價 市民外遊落單後撻訂

九龍城街市雞檔的玲姐表示，不少市民因防疫措施放寬而不再留在家中做冬，「啲人去咗旅行呀，出去食嘢，都唔知幾happy」。她更指，以往不少客人會在冬至當日預訂活雞的情況今年都不再出現，甚至有客人預訂活雞後都因去了旅行的原因而取消。

玲姐指，今日冬至的生意僅比平時「多少少」，但對比去年的冬至少了一成，所以即使今日冬至她亦不敢特別加價，以嘉美雞為例子，平日一隻200元起，今日僅加價20元，而且今日的生意都是以熟客為主。

今日生意略好 但比往年冬至差

海鮮檔的冼女士指，今日的生意比平日略好，但不及往年的冬至，「仲係未去到熱鬧嗰種，普普通通比平日好」，希望下午的生意會有所改善。她又指，今年的蝦及蟹較以往便宜較受歡迎，但貝殼類食品的價格則較貴。



豬肉檔的黃太慨嘆，現時的人做冬都未必會煮飯，「依家啲做節就打邊爐，費事煮，唔好搞咁多。」她指做冬的生意亦未見平時有好轉。

冼女士指今日的生意比平日略好，但不及往年的冬至，「仲係未去到熱鬧果種，普普通通比平日好」。（馬煒傑攝）

市民豪花過千元買餸：做冬要留在家

黃女士今日到街市買餸準備做冬，她認為，自疫情以來物價都十分貴，已經「貴到唔貴」，今日用了大約1,200元準備六人的冬至飯，當中有雞、燒肉、魚、蝦、菜及一鍋湯。雖然防疫措施放寬，黃女士都選擇留在家中做冬，不是不敢外出用膳，而是認為冬至一家人留在家中做冬會較好，「齊齊坐下食下嘢，簡簡單單。」

李先生用了約3,000元買了象拔蚌、魚等食物準備八個人的餸菜，他認為今年冬至街市的價錢與以往差不多，「生意都唔好，賣貴冇人買生意咪仲差」。



家庭廚師羅先生亦用數千元為僱主準備今晚的冬至飯，他認為今年冬至街市的食品都未見大幅加價，「同平時都係差唔多。」