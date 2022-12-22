冬至｜梁子超籲外出慶祝節日注意防疫　通關不會增加疫情防控風險

今日冬至（22日），新一輪防疫放寬實施，各界亦關注中港兩地何時全面通關。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，雖然香港疫情目前處相對高位，但仍以本地傳播為主導，而影響內地疫情擴散的主要原因為內地春運，因此認為中港通關與否對疫情防控風險基本無影響。新冠以外，梁提醒其他呼吸道疾病有增加風險，已對醫療系統造成負擔，院內交叉感染風險情況惡化，故應小心處理，可考慮冬季過後再放寬一些特別防疫措施，例如口罩令。



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梁子超今早在電台節目稱現時香港疫情以本地傳播為主導，至於影響內地疫情擴散主要原因是春運：「通唔通關對疫情防控風險基本無影響......開唔開關負加風險都唔係特別大。」他提到，內地若要控制Omicron帶來的衝擊，需要保護社區未打針或未打加強針的長者，特別是設施較差的農村，病人分流及分治要有準備。

香港疫情攀升中 寒冷天氣令其他呼吸道病有增加風險

他又說，現時香港疫情處於相對高位並在攀升中，冬天寒冷天氣下其他呼吸道病有增加風險，故仍要小心，認為今日放寬的措施主要因經濟因素，例如節日下放寬，一些消費行業氣氛會較佳，籲市民在疫情高位時出席活動要小心。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片/林若勤攝）

他強調現時醫院壓力較大，有超過4,000宗新冠留院個案，每日新增入院人數接近500，較低位時有大差距，非新冠病人亦有入院需求，行政上未必容易將新冠及非新冠病人分開病房處理，醫院交叉感染風險急增。

至於短期走向，梁子超認為今次反彈主要因病毒株交替開始出現，初時以BA.5為主，漸漸BA.2不同分支與BA.5各佔一半，但BQ1.1或XBB則仍在2%以下未見擴散，相信現時反彈主要由免疫衰減引起，因安老院舍二次感染率達到46%。他強調長者及長期病患染疫後死亡率較高，故該兩類人士要小心，特別是未接種疫苗者。

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梁子超：冬季後才考慮撤口罩令

至於口罩令可否放寬，梁稱近年研究公認新冠或一些呼吸道傳染病均屬空氣傳播，故即使在戶外或室內通風良好亦有機會傳播，戴好口罩則可有8成保護，將風險大減至4%：「監控見到兩個人距離行過相隔一秒，戴唔好口罩，幾秒都可能傳染......無論室內室外口罩都重要，通風做得好唔代表無風險。」

取消學生每日快測須逐步去做

他續稱，取消學生每日快測安排須逐步去做，尤其幼稚園及小學家中或有年齡較小幼童未接種兩劑疫苗，現時放寬快測或令學校有短暫傳播，影響3歲以下未打針小朋友，故放寬學生每日快測應一步步做，但亦預料屆時會有一波傳播。

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醫務衞生局副局長李夏茵公布，由本周四開始，撤銷部份防疫措施：

1 撤銷餐飲處所、酒吧酒館及表列處所85%容量限制

2 撤銷宴會活動上人數上限

3 撤銷酒吧酒館、夜店、夜總會、出席宴會人士，及參加本地遊活動遊客的快速測試要求

4 公眾娛樂場所及戶外範圍、麻雀天九耍樂場所，及體育場可以進食

