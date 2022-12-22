冬至｜食肆撤人數上限　業界料生意比去年升一成　有婚宴加碼20圍

今日冬至（22日）適逢港府進一步放寬防疫措施，包括撤銷餐飲處所容量限制及銷宴會活動上人數上限。餐飲聯業協會會長黃家和今表示，冬至飯訂座率在上星原本只有五至六成，但放寬消息一出即有訂位潮，大部份酒樓今晚已滿座，平均訂座率達九成。



黃家和預料，飲食業冬至單日生意額可比去年升一成多至3.5億元，雖比疫前的4.2億至4.5億少，但放寬防疫措施確有振奮作用：「另一現象係訂咗酒席嘅人士，例如婚宴都即加碼，原本得20圍（宴會活動上人數上限240人），即刻加到30圍、40圍。」



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黃家和今早在電台節目表示，今日冬至算是近年相對暢旺的節日，估算業界生意額達3.5億元，比過去兩年多逾一成：「冬至大過年，食飯團圓個個都出外，放寬有振奮作用，令到市民出外食飯意欲增強。」

黃家和又透露不少宴會已增加枱數，部份加訂至30至40圍，不過公司團年飯、春茗等訂位不及以往踴躍，主因是不少港人選擇節日期間外遊，期望本港盡快與內地通關：「經濟環境唔理想，好多公司賺唔到錢，冬至及春茗原本訂座情況唔理想，而且每日2、3萬人外遊，佢哋都係高消費，可能去埋新曆新年先返。」

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