疫情｜增19,705宗確診　三月以來再貼近2萬宗水平　另多34人死

新冠肺炎疫情嚴峻，本港今日（22日）新增19,705宗確診，比昨日（21日）上升逾一成六，繼三月後首次再貼近二萬宗的水平。當中輸入個案有954宗，再次貼近1000宗的水平，至於昨日機場入境為17,747人次，確診比率僅為5.38%。



衞生防護中心今再發現多10宗本地個案帶有變異病毒株，分別為3宗XBB及3宗BQ.1.1亞系個案。另外，今日新增34人死亡，七日平均死亡人數升至36人，7日平均死亡率略升至0.222%，累計死亡人數為11,327人。



今日疫情概要：



- 19,705宗確診，較昨日個案升16.2％。

- 輸入個案954宗，佔整體個案比率4.84%；相比同日17,747機場入境旅客人次，確診比率則為5.38%，七日平均比率是4.66% 。

- 新增34名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.222%，整體死亡率維持0.47%，累計死亡人數為11,327人。

- 本地XBB個案增3宗， BQ.1.1增7宗。

新冠肺炎疫情持續，本港今新增19,705宗確診，較昨日個案升16.2％。當中本地個案佔18,751宗，餘下的則為輸入個案，佔4.84%。新增的954宗輸入個案當中，495宗涉及機場檢測樣本、348宗涉及第一至三日樣本，餘下111宗涉及第四至七日樣本。

入境旅客確診比率5.38%與近日相若

雖然輸入個案數字繼昨日後再貼近一千宗水平，不過由於同日機場入境旅客人次為17,747，確診比率僅為5.38%，與近日相若。另外，七日平均確診人數為883宗，比率是4.66% 。

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衞生署公共衞生化驗服務處於12月13日至19日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約52.19%（七天移動平均比例）。

增10宗本地個案帶有變異病毒株

隨著BA.4／BA.5亞系佔整體個案的比率下降，香港在本地個案亦繼續發現新的變異病毒株。今日再發現多10宗本地個案帶有變異病毒株，分別為3宗XBB及7宗BQ.1.1亞系個案，本地個案中亦累計發現152宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、11宗BF.7及178宗BQ.1.1亞系個案。

新增的XBB為兩男一女，年齡介乎21至29歲，兩人打三針、一人打四針；至於新增的BQ.1.1個案為四男三女，年齡介乎30至95歲，兩人無打針，四人打三針，1人打四針。

輸入個案方面，則多日來未有新增新的變異病毒株，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

內科病床整體住用率約為110%

醫管局表示，現時急症醫院內科病床整體住用率約為110%。昨日（21日）有4,178名2019冠狀病毒病確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有573名新增確診病人，2,788人需要入住隔離設施，521人正接受氧氣治療，62人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報34名危殆及15名嚴重的確診病人，現時合共有158名危殆及142名嚴重的確診病人留醫，當中39名危殆病人正接受深切治療。

新增34死當中11人沒打針

另外，今日新增34人死亡，當中31宗在公立醫院死亡，另有3宗為公眾殮房報告。31宗在公立醫院死亡個案中，分別為20男11女，年齡介乎35至99歲，6人來自院舍。打針方面，11人沒有打針、2人打四針、10人打三針、6人打兩針及2人打一針。另外，3宗在公眾殮房報告均在12月中死亡，均為男性，年齡介乎59至101歲，全部已打三針。七日平均死亡人數升至36人，7日平均死亡率略升至0.222%，累計死亡人數為11,327人。

醫管局分析過去一星期的初步數據，經急症室入院的確診病人中，約六成半因確診需要入院，約三成半因其他醫療原因入院。至於離世的確診病人中，約四成二較大可能與新冠病毒有關，約五成八因其他疾病離世。醫管局會繼續分析有關數據，因應實際情況及病人需要，提供合適的服務。

醫管局在聖誕期間有特別措施

周未為聖誕節，醫管局亦公布，聖誕節假期期間會推出特別措施，應對公立醫院可能出現的額外服務需求，包括加強支援急症室以應付增加的服務需求、安排更多合適的病人轉往私家醫院接受治療、加強特別酬金計劃及加開臨時病床及加快病人出院程序等。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗又指，未來幾日，公立醫院的急症室有可能比較繁忙，希望市民體諒和合作，病情較輕微的病人應盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。醫管局正密切監察情況，會調動額外人手、病床及資源，確保公立醫院有足夠能力為病人提供適切的服務。

七校共9班需停課 51院舍有107宗確診

學校方面，今有890宗呈報陽性個案，分別為705名學生及185名教職員，分布在408間學校。有7間學校因為有個別班級有多宗確診，而有9班需要停課。

院舍方面，確診個案維持於高水平，有51間院舍有確診個案，當中有95名院友及12名員工確診。值得注意的是，社署早前公有，屬緊密接觸者的院舍住客不會再被安排前往檢疫中心進行檢疫，故在今日新聞稿上已不再公布因緊密接觸者而要隔離的長者尬數目。

呈報陽性個案的安老院舍：



鍾錫熙長洲安老院

圓⽞護理安老院

福榮護老院有限公司

富嘉護老院有限公司

⽇昌護老院

葵芳護老院

耆康會何善衡夫⼈敬老院

屏⼭安老院有限公司

仁愛老⼈院

榮昌護老院

東華三院莫⿈鳳儀安老院

仁愛護理安老院

廣蔭頤養院

東江安老院（紅磡分院）

康怡護老中⼼

嗇⾊園主辦可蔭護理安老院

温馨護老中⼼

騰達護老中⼼

毓華護老院有限公司

明⽉安老院

鄰舍輔導會上海總會護理安老院

東華三院⿈祖棠護理安老院

驕陽護老院有限公司

溫馨護老中⼼（河上鄉分院）

紫雲間沁怡護養院

康年護老院

瑞安護老中⼼（興華）有限公司

寶興（寶⽥）護老中⼼有限公司

南廬護老院有限公司

騰達護老中⼼（筲箕灣）

萬壽宮

凝⼼薈

嘉誠護老院

耀耆頤養院暨⽇間中⼼

凝⼼薈（麗閣）

融柏軒

⻘衣栢景護理中⼼

香港聖公會護養院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



樂天復康中⼼

新⽣精神康復會思健園

扶康會長康之家

香港傷健協會共融軒

恩榮康復中⼼

君逸琚

新⽣精神康復會悅和居

鄰舍輔導會悠然‧欣然居庭

欣樂軒康復院舍

彩怡之家(荃灣)

綠園復康中⼼

香港盲⼈輔導會賽⾺會欣康樓

匡智⽔泉澳綜合復康中⼼-泉智軒

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