亞博館檢疫中心轉暫託中心　提供810床位　院舍密接觸者毋須檢疫

疫情持續，確診的院舍長者數字近日急增，社會福利署公布，鑑於近日院舍確診個案持續上升，對暫託中心的需求大增，故設於亞洲國際博覽館十一、九和六號館的檢疫中心將分別由本周六（24日）、下周二（27日）及下周三（28日）起轉用作暫託中心，接收輕症或無症狀的確診長者和殘疾人士。



另外，屬緊密接觸者的院舍住客，不會再被安排前往檢疫中心進行檢疫。衞生防護中心亦已為院舍就照顧緊密接觸者訂定指引，列明院舍員工應留意的感染控制事項。



亞洲國際博覽館檢疫中心。（資料圖片／勞福局FB圖片）

社署今日（22日）宣布，設於亞博館十一、九和六號館的檢疫中心將分別由本周六（24日）、下周二（27日）及下周三（28日）起轉用作暫託中心，接收輕症或無症狀的確診長者和殘疾人士，共提供810床位數目。

醫院管理局會與私營醫療機構協作，為三個暫託中心提供醫療支援，當中六號館會由嘉濤（香港）控股有限公司提供照顧服務；而富寶國際發展有限公司則會提供亞博館九號館及十一號館的照顧服務。

亞博館十一、九和六號館原為接收被界定為密切接觸者的安老院及殘疾人士院舍住客，故政府亦會調整住客遷離暫託中心的安排，以達致與其他獲發隔離令的社區人士的安排一致。

所有正在隔離的人士，如在隔離的第四天及第五天（或其後的連續兩天）的快速抗原測試均取得陰性結果，將可被視為已完成隔離，而毋須接受核酸檢測。

另外，屬緊密接觸者的院舍住客不會再被安排前往檢疫中心進行檢疫。衞生署衞生防護中心亦已為院舍就照顧緊密接觸者訂定指引，列明院舍員工應留意的感染控制事項。

社署稱，繼續密切留意疫情發展，並會與有關政策局和部門協調，迅速調動資源和場地，配合院舍的防疫需要，保障院舍住客健康。