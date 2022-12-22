冬至｜活雞海蝦齊齊跌價　自製五味做冬飯逆市平25%　$500有交易

今日（22日）是冬至，雖謂「冬大過年」，今早有不少市民到街市買餸「做冬」，但受市民外遊、久未一家外出做節及來貨供應趨穩定影響，今年自製一餐有魚（海鮮）有肉做冬飯，買齊五種食材僅須約500元，比去年便宜近25%。當中，活雞及海蝦售價急跌是帶動做冬飯逆市跌價主因，有雞販表示，今年生意比去年差，故不但不敢加價，甚至下調售價，每斤雞只售70多元，比去年減約一成。



記者今早走訪九龍城街市直擊冬至市價，並以活雞、海蝦、豬肉、菜芯及做冬最重要的湯圓作格價，比較今年冬至及去年冬至要自製一餐有魚有肉五料做冬飯差別。

三斤多重活雞盛惠220元

當以為經濟復蘇，食材價會向上時，格價竟發現今年價錢比去年平。首先是活雞，去年冬至平均售80元至90元一斤，以三斤多重雞計算，一隻約須250元，但今年雞價回落，平均售價只須70多元一斤，三斤多重雞就220元左右有交易。

九龍城街市雞販玲姐表示，今日冬至生意僅比平時「多少少」，比去年冬至少一成，所以不敢特別加價，一隻雞僅比平日加價20元，生意以熟客為主。

海產供應回穩 游水大海蝦約100元至150元一斤

去年冬至，天氣不穩，漁船提早回岸致海產供應減少，海鮮價上漲了2至3成，游水大海蝦升至平均300元一斤。有商會指，去年供不應求情況今年改善，臨近聖誕及農曆新年海產售價正常亦會回落，今年更顯著。今早九龍城街市，游水大海蝦大約100元至150元一斤。

豬肉價升一成 菜芯貴兩成

至於豬肉及菜芯格價則上升，豬肉價較去年升一成至90元一斤，菜芯則賣約24元一斤，比去年的20元一斤貴兩成，至於湯圓則售22元一盒，與去年一樣。

今年冬至有魚有肉僅須$506 去年要$672

雖然豬肉及菜貴了，但在活雞海蝦價大減後，今年自製一餐有肉有菜有海鮮的做冬飯，買齊五種食材只須約500元，比去年要672元平約兩成半，參考價如下：