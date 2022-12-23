通關｜消息：入境處「各就各位」　下周三重返口岸當值「熟習」

《香港01》早前報道，中港有望最快於明年1月上旬通關。據了解，雖然暫未有確實通關日子，但各紀律部隊亦已開始準備工作。當中，負責管理旅客出入境事務的入境處，近日已發出內部通告，安排所有已調離管制站的人員，在下周三（28日）起，陸續重返所屬口岸當值。消息人士形容：「大家都要『搵返手勢』及熟習返個工作流程。」



社會各界近日憧憬中港通關，據悉，入境處，近日已發出內部通告，安排所有已調離管制站的人員，在下周三（28日）起，陸續重返所屬口岸當值。(資料圖片)

有資深入境處人員指，疫情持續三年，部份口岸管制站暫停開放，原本駐守口岸的人員，大部份被調派到總部或不同部門，甚至到隔離設施工作。由於近日通關「好消息」不斷，處方有需要盡早安排人員返回原本崗位，以免突然通關未及應付，「大家都要『搵返手勢』及熟習返個工作流程。」

政府紀律部隊以外，據悉高鐵站內亦「密鑼緊鼓」行動，有消息人士透露，站務人員、保安等員工，正陸續調回高鐵西九龍站駐守，同樣因疫情停用的羅湖站及落馬洲站亦陸續有員工返回站內工作，疑為通關做準備。

運輸及物流局副局長廖振新上周亦回應指，局方就高鐵等跨境交通「不斷都做緊準備」，一待通關時可以盡快作出安排。

內地日前調整抗疫政策，各地防疫措施鬆綁，各界令憧憬香港與內地盡快恢復通關。《香港01》早前率先報道，廣東省衞健委相關部門消息透露，市民期盼已久的通關已有具體時間表，最快可在明年1月上旬實行，目前提出的其中一個「吉日」是1月9日（星期一），據悉到時會採取「0+3」模式，即入境人士只須三天家居監察。

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