通關｜內地疫情上升　港大金冬雁倡入境核酸檢測與海外抵港看齊

本港及內地有望下月初起通關，但內地近期疫情嚴重，香港大學生物醫學學院教授金冬雁表示，近日內地防疫措施又放寬不少，若只需在抵港第2日做核酸檢測不太合理。故他建議從內地抵港人士的檢疫，應與海外及台灣入境人士一視同仁，即抵港時即要接受核酸檢測，之後在第2日也再做一次，並連續5日做快測。



呼吸系統科專科醫生梁子超則認為，本港本地傳播全面主導，其實輸入個案「邊度嚟都好，對我哋整體本身疫情影響，相對係好少」。他指除非內地出現嚴重醫療擁擠，可能出現跨境求診問題，入境者才需要在抵港時出示在內地48小時核酸陰性證明，否則毋須太擔心。



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金冬雁：以往內地防疫措施嚴格

本港及內地有望下月初起通關，但目前內地疫情嚴重，不過由內地入境香港，只需在抵港後的第二日到社區檢測中心，進行核酸檢測便可；相反，由外國及台灣入境香港，上機前需先提供快測或核酸檢測陰性證明，抵港後也需在機場接受採樣核酸檢測。

金冬雁指出，以往內地防疫措施嚴格，由內地入境人士抵港前已經做了多次核酸檢測，只是抵港多做一次更「穩陣」。

▼來港人士檢測安排▼



對入境者一視同仁是公平做法

金冬雁表示，香港雖然現時沒有發生海嘯式疫情的土壤，「我哋已經無咗呢個條件，因為大家都係有免疫力。」不過近日內地出現疫情大海嘯，或像本港2月、4月、5月時第五波高峰，內地檢疫措施仍然「放寬咗好多」。若以現時內地抵港人士只需在抵港第2日做核酸檢測不太合理，「𠵱家情形睇唔係好合理，因為𠵱家全世界可能爆得最犀利係內地。」

因此他認為內地入境人士，應與海外及台灣入境人士一視同仁，「公平啲嘅做法，不如大家都咁做」，即做2次核酸檢測（即抵步時及之後第2日），以及每日連續5日快測。

金冬雁認為內地入境者應與海外入境者的檢疫措施一視同仁。（網上圖片）

梁子超：輸入個案對社區風險微乎其微

梁子超則認為本港每日都有過萬宗個案， 輸入個案僅佔數百宗，本身無論香港到內地或內地來港人士，對社區整體傳播的附加風險，相對本身已有的傳播，已經是微乎其微，毋須特別擔心。他相信若內地來港人士不是前往院舍、醫院等高風險地方，其實影響不大。

梁子超認爲只要內地盡快提高長者及長期病患者的疫苗覆蓋率，做好醫療系統的分流分治，就不會衍生跨境求診問題。（林若勤攝/資料圖片）

如出現跨境求診 建議要求入境者提供48小時核酸證明

梁子超表示，除非內地出現嚴重醫療擁擠問題，導致可能出現跨境求診，才需要求入境者在抵港時出示內地的48小時核酸陰性證明，但強調暫時看不到此問題。他指出，只要內地盡快提高長者及長期病患者的疫苗覆蓋率，做好醫療系統的分流分治，就不會衍生跨境求診問題。

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