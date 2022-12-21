通關｜譚耀宗：各方面消息指工作準備中　相信兩地通關在望

各界關注中港兩地何時全面通關。有傳媒今日（21日）引述消息指，最快可能明年1月3日起，入境中國後毋須進入隔離設施，消息有待確認。



全國人大常委譚耀宗今日啟程前往北京出席人大常委會例行會議，抵京後會先隔離數天，27日至30日出席會議。他說，會議沒有涉及任何香港事務的議程，就通關安排，他說「睇到各方面嘅消息都傳過嚟，工作都準備緊」。



全國人大常委譚耀宗稱各地消息指通關工作已準備中。（張浩維攝）

譚耀宗說，特首李家超早前已表示會向中央表達港人通關的心願，相信兩地通關在望，「睇到各方面嘅消息都傳過嚟，工作都準備緊」。他表示，希望通關前夕做好準備工作，以免剛開始通關時太多人回內地出現混亂，希望可以安排妥當，既可以實現大家等了三年的願望，亦安全有序，不會出現亂子。

回應列衍倫觀點 譚：釋法是一個可行辦法

對於終審法院前法官列衍倫就聘用海外大律師爭議撰文指，一旦釋法推翻法院裁決會嚴重到法律制度信心，法治成為過去，譚耀宗表示，明白當中意見及觀點，亦對此尊重。他說， 全國人大常委會過去行駛過五次釋法，「已經喺《基本法》裏面有所安排」，所以如果真的有需要，並無其他方法可以處理，釋法是一個可行的辦法，亦是一個符合《基本法》的辦法。