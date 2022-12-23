增20252宗確診　多46人死　確診數重回3月高峰但死亡數無急升

新冠肺炎疫情嚴峻，本港今日（23日）新增20,252宗確診，當中輸入個案有924宗，總數比昨日（22日）上升逾2.78%，繼3月後重上2萬宗的水平。衞生防護中心今再發現多2宗本地個案帶有變異病毒株，分別為1宗XBB及1宗BQ.1.1亞系個案。



雖然確診數字已重回3月中疫情的水平，但死亡數字明顯未有如當時飄升。翻查資料，本港3月中時同樣每日有2萬宗的確診，當中七日平均死亡人數卻是接近300的水平；而本港今雖新增46人死亡，七日平均死亡人數接近40人，但仍然比僅為當時死亡數字的約13%。



今日疫情概要：



- 20,252宗確診，較昨日個案升2.78％。

- 輸入個案924宗，佔整體個案比率4.56%；相比同日19,214機場入境旅客人次，確診比率則為4.81%，七日平均比率是4.70% 。

- 新增46名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.225%，整體死亡率維持0.47%，累計死亡人數為11373人。

- 本地XBB個案增1宗， BQ.1.1增1宗。

輸入個案增924宗 佔機場入境比率4.81%

新冠肺炎疫情持續，本港今新增20,252宗確診，為3月18日以來的新高，繼較昨日個案升2.78％。當中本地個案佔19,328宗，餘下的則為輸入個案，佔4.56%。新增的924宗輸入個案當中，518宗涉及機場檢測樣本、301宗涉及第一至三日樣本，餘下105宗涉及第四至七日樣本。

雖然輸入個案數字繼昨日後再貼近一千宗水平，不過由於同日機場入境旅客人次為19,098人，確診比率4.81%，較早兩日低。另外，七日平均確診人數為897宗，比率是4.70% 。

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多2宗本地個案帶有變異病毒株

衞生署公共衞生化驗服務處於12月14日至20日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約52.77%（七天移動平均比例）。

隨著BA.4／BA.5亞系佔整體個案的比率下降，香港在本地個案亦繼續發現新的變異病毒株。今日再發現多2宗本地個案帶有變異病毒株，分別為1宗XBB及1宗BQ.1.1亞系個案，本地個案中亦累計發現153宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、11宗BF.7及179宗BQ.1.1亞系個案。

新增的XBB為女子，年齡28歲，打了三針；至於新增的BQ.1.1個案亦為女子，年齡90歲，同樣打了三針。

輸入個案方面，則多日來未有新增新的變異病毒株，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

4309確診病人住院 急症內科病床住用110%

醫管局表示，現時急症醫院內科病床整體住用率約為110%。局方公布，昨日有4,309名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有650名新增確診病人，2 901人需要入住隔離設施，571人正接受氧氣治療，73人需要以呼吸機協助呼吸。

多46名患者不治 7日平均死亡率0.225%

新增呈報24名危殆及32名嚴重的確診病人，現時合共有152名危殆及154名嚴重的確診病人留醫，當中45名危殆病人正接受深切治療。另外，新增呈報46名確診病人在公立醫院離世，為22男24女，年齡為38至100歲，當中10人住院舍。打針方面，12人沒有打針，4人打4針，23人打3針，4人打2針，3人打1針。七日平均死亡人數升至38人，7日平均死亡率略升至0.225%，累計死亡人數為11,373人。

值得注意的是，雖然確診數字已重回三月中疫情的水平，但死亡數字明顯未有如當時飄升。翻查資料，本港已三月中時同樣每日有兩萬宗的確診，當中七日平均死亡人數卻是接近300的水平，以3月17日為例當日平均死亡人數為284人；而本港今雖新增46人死亡，七日平均死亡人數為38人，但仍然比僅為當時死亡數字的約13%。

醫管局亦公布，青山醫院一個成人精神科男病房自12月20日起有12名病人確診新冠肺炎，並有感染病徵。所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排。醫院已在相關地點進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。

學校方面，今有439宗呈報陽性個案，分別為322名學生及117名教職員，分布在238間學校。有3間學校因為有個別班級有多宗確診，而有3班需要停課。

院舍方面，確診個案維持於高水平，有67間院舍有確診個案，當中有92名院友及14名員工確診。當中康和東方護老院有最多院友確診，達五人。

呈報陽性個案的安老院舍：



香港聖公會保羅長者之家

基德（好旺）護老院有限公司

香港東區婦女福利會伍少梅安老護理院

嗇色園主辦可善護理安老院

樂善堂梁銶琚敬老之家

明愛馮黃鳳亭安老院

耆康會東蓮覺苑護理安老院

主愛護老院

曉光護老中心有限公司

伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院

東華三院馬李示聘安老院

東華三院許麗娟安老院

嘉頤（元朗）護理院

救世軍寶林長者之家

博愛醫院賽馬會護理安老院

鴻圖老人院

佳景護老院

福慧護老中心

富康（元朗）安老院

兆景安老院

樂怡護理中心

華豐護老中心有限公司

康和護老中心黃金分院

九龍金華護老院

健柏護老院

香港菩提學會主辦佛教菩提護理安老院

金華（北角）護老院

長春護老中心

永安老人健康中心有限公司

松悅園耆逸護養院暨日間護理中心

富璟護老院（第一城）有限公司

富泰護理安老院

香港房屋協會 - 彩頤居喜頤閣

瑞康護老中心（象山邨分院）

康和東方護老院

永安老人健康中心

環翠護老中心

寶力護老院

妙法寺護老院

基督教香港信義會恩頤居

惠理護老中心

石籬惠安護老院

康達（順天）護老中心

常安護老中心

慶楠護老院（一城）有限公司

康盛護理安老院（北角分院）

松齡雅苑

康順護老中心有限公司

博愛醫院百周年陳是紀念護養院暨日間中心

窩恩居

青逸居

鈞溢華明護理安老院

護老樂（旺角）

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



卓愛康復中心有限公司

温馨復康中心(坑頭分院)

仁濟醫院梨木樹彩悠軒

新生精神康復會博康宿舍

香港心理衞生會順天中心

香港心理衞生會樂富宿舍

新生精神康復會頤悅軒

匡智富亨宿舍

扶康會靄華之家

鄰舍輔導會怡菁山莊

新生精神康復會思悅園

東華三院賽馬會展毅日間活動中心暨宿舍

保良局天水圍復康中心

扶康會啟康之家

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