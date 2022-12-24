港澳通關｜港澳巴今通車港人即興出發　有市民無做核酸望門興嘆

澳門昨日（23日）放寬入境防疫政策，環島中港通港澳巴士今日（24日）恢復運作，已有市民一早到太子上車站乘搭巴士到澳門。有乘客表示，對放寬期待已久，故一宣布便進行檢測及買車票即興出發，亦有澳門常客無做核酸要推遲行程，需待有陰性檢測結果才可以乘車出發；對於澳門疫情嚴峻有六分一人口染疫，他們都不擔心，「冇得擔心㗎，唔好吸空氣囉，依個疫情除非你唔吸空氣啫，唔係都中㗎。」



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環島中港通港澳巴士今日恢復運作，今早有約22名乘客等候10時50分的班次前往澳門，他們都期待通關已久，所以馬上進行核酸檢測並買車票到澳門，大部分都是到澳門遊玩，並對當地疫情不感到擔心。

環島中港通港澳巴士今日恢復運作。（黃寶瑩攝）

澳門常客無核酸被迫改行程

陳先生在疫情前經常到澳門，「疊飛都有一尺厚」，當知道通關後今日立即到中港通櫃位買車票，急不及待到澳門，到場才發現須持有72小時的核酸報告才可入境，所以馬上把行程推遲到明天（25日），需等待有陰性檢測結果才可以出發。他批評核酸核測的做法多餘，亦不能擔保之後的72小時內不會染疫，只是市民要多付百多至數百元進行核測。對於澳門當地疫情嚴重，陳先生不感到擔心，「冇得擔心㗎，唔好吸空氣囉，依個疫情除非你唔吸空氣啫，唔係都中㗎。」

拖友即興買車票遊澳不擔心疫情

崔小姐與男友亦即興到澳門遊歷，她表示，得知澳門入境政策放寬後很激動，「都冇諗到」，便馬上進行核酸核測及買車票。她指仍未計劃行程，到當地再作打算。對於當地有六分一人口染疫，崔小姐亦不擔心，因她於上月已染疫，有抗體故不擔心。