港澳通關直擊｜直通車約3小時　旅客登大橋興奮：想出去走走看看

澳門昨日（23日）起取消旅客入境檢疫、落地核酸檢測及入境翌日起計第3天核酸檢測安排，入境首5日為「黃碼」，但基本不限制出入餐廳及賭場等，變相「通關」。港澳直通巴士港澳快線今日（24日）起恢復營運，《香港01》記者率先坐首班巴士，直擊開關後「過大海」情況，早上10時50分由香港太子出發，約下午1時30分直達澳門威尼斯人，需時約3小時。



記者乘坐直通巴踏上睽違近三年的港珠澳大橋，仍如2018年通車時嶄新，今日陽光明媚襯托出大橋的海天一色，車上不少乘客均取出手機「打卡」，表現頗興奮；有旅客指昨得知直通巴恢復營運，即興決定與家人聖誕節假期去澳門：「不能只有工作而沒有生活啊。」



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記者今早10時50分登上港澳直通車港澳快線恢復營運後的首班巴士，車上約22名乘客，即約佔一半座位，部份人攜帶行李箱，亦有部份人「兩手空空」，似準備到賭場「博殺」。巴士職員上車後為乘客一一核對車票，以及出發前的72小時內核酸檢測陰性證明，倘有乘客因證明資料不全，則會被安排下車。巴士約早上11時正式開出，經過青馬大橋、東涌擴展計劃地盤等，約11時半抵達港珠澳大橋香港口岸。

到達香港口岸後，乘客會獲職員分發「澳門貼紙」，以識別是港澳快線乘客。在香港口岸期間，職員會如導遊般引領乘客過關，亦會安排乘客去洗手間或買水等。現場所見，現時香港口岸只有免稅點及一兩間商店有開門，其餘店舖位置全部落閘，不復當年通車時的熱鬧，非常冷清。

直通車乘客獲發「澳門」貼紙，以在口岸過關後識別是該巴士乘客。（歐陽德浩攝）

記者約花5分鐘已完成在香港口岸清關程序，落車、再上車過程約15分鐘，所有乘客在早上11時55分已過關並在指定位置重新上巴士，職員核對後即駛上港珠澳大橋，正式踏上前往澳門的旅途。大橋如同2018年通車時嶄新，短短45分鐘車程，僅偶爾見到一兩架金巴經過，期間暢道無阻，亦未見其他車輛。

適逢今日天氣清涼又陽光明媚，藍天無雲，襯托出大橋的海天一色，不時見有飛機起飛後越過大橋，亦見漁船在海面慢行。車上前座附有屏幕可觀看影片，有乘客選擇閉眼休息，亦有乘客難掩三年「冇過大海」的興奮心情，禁不住抽出手機，不斷拍攝風景。

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有旅客則直言去澳門「想賭錢」；亦有旅客希望聖誕假期出外遊玩；更有旅客稱家人得悉其去澳門後，囑咐他多帶感冒藥給澳門親戚，以備染疫時需要。

在香港工作的內地人許先生表示，昨日得悉澳門通關，加上港澳快線復運後，才臨時決定和家人到澳門渡過一個周末。他表示，之前曾去過很多次澳門，不少景點亦到訪過，「只是這幾年香港都封閉了，沒出去玩過，聖誕（假期）想與家人去玩一下。」他認為，香港及澳門兩地防疫政策越來越鬆，即證明向更好的方向走，變好了大家都想出去玩，「全世界都守了3年，想出去走走看看，不能只有工作而沒有生活啊。」

許先生表示聖誕假期想與家人出外遊玩，不能只有工作無生活。（歐陽德浩攝）

許先生又說，自己曾確診康復，對病徵已無太大抵觸，不擔心出外遊玩會中招，只會稍微注意一下個人防疫，例如多帶口罩、帶快測包等。對於事隔三年終於能再去澳門，他稱心情很不錯，準備落地才決定住哪間酒店，「出來玩一下，不能只在一個地方呆著。」

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首班港澳快線約下午12時40分到達澳門口岸，並花約20分鐘已完成澳門過關手續，口岸處有澳門當地電視台新聞記者採訪，訪問到澳港人心情。巴士約1時30分抵達威尼斯人，在澳門行駛期間，沿途經過旅客區，明顯較三年前冷清，昔日熙來攘往的威尼斯人門口，亦只有零星幾個人站著，兩由起點到終點約花2小時40分鐘。