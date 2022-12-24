港澳通關直擊｜預約檢測至入住酒店六個流程　三項資料缺一不可

好消息來了，澳門周五（23日）宣布開關，港澳直通巴士港澳快線今日（24日）起恢復營運。《香港01》記者率先坐首班巴士赴澳，發現由香港預約做核酸檢測取得陰性報告至抵達澳門辦理入住酒店手續，共有6個必須注意步驟。除了必備的香港身份證外，出發前72小時內核酸檢測陰性證明、澳門健康碼黃碼，以及入境後取得的逗留許可紙，全為必不可少步驟，只要欠缺其中一項，便無法check in入住酒店。



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流程一：先買車票及預約核酸檢測



在香港登上赴澳的巴士車時，須持72小時內核酸檢測報告，因此可預約到社區檢測中心，或本港多間受到認可的私家醫院，準備核酸檢測陰性證明，並購買前往澳門的車票。

流程二：準備合規格的紙本核酸檢測陰性證明



在直通巴士開車前，職員會先檢查車票，以及旅客的核酸檢測證明，相關證明需附有姓名及身份證號碼等。若資料不齊全即不合規格，例如身份證號碼位置加為星號，或缺少紙本證明，職員則會按規定要求旅客離開巴士，不准繼續旅程。

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流程三：在港珠澳大橋口岸離境



從太子到達港珠澳大橋口岸約需30分鐘，旅客此時須首次下車，職員會向旅客派發印有「澳門」二字的貼紙，以識別港澳快線的乘客。隨後只須持有香港身份證，可經E道（自助通道）或經人工通道，完成離港的流程，整個離境流程連同等待其他乘客約花15分鐘。

流程四：先取得澳門健康碼黃碼



經歷約45分鐘的車程，旅客抵達澳門口岸後，須第二次下車過關。進入入境大堂前，牆上貼有健康申報電子系統的二維碼，旅客須填寫資料，並取得澳門健康碼「黃碼」。

所須資料包括姓名、性別、出生日期、身份證號碼、聯絡電話、有否出現病徵、旅居史，以及澳門的居住地點，經確認後便可取得及儲存「黃碼」。

旅客如沒有準備數據卡，須連接澳門政府提供的WiFi，才可進入申報系統輸入所需資料。

流程五：提供核酸檢測證明及黃碼入境



進入大堂後，有數名身穿保護衣的職員，向旅客檢查核酸陰性證明及黃碼。若無問題，則可排隊到櫃位檢查證件，並獲發一張逗留許可紙，其後便可離開入境大樓，再次上車前往目的地。整個入境流程連同等待其他乘客約花25分鐘。

流程六：出示黃碼及逗留許可紙辦理入住酒店手續



由口岸到達威尼斯人約25分鐘，若旅客選擇到酒店下榻，進入前須向保安出示黃碼證明，在辦理入住手續時，大堂職員除了檢查身份證外，亦會要求出示逗留許可紙，否則缺少上述其中一項證明，均不能踏足或入住酒店。