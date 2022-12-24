聖誕燈飾｜尖沙咀賞燈賞飄雪人頭湧　打卡情侶：一齊逼下先有氣氛

還有數小時就是聖誕節，在今日（24日）平安夜，尖沙咀未入黑已人頭湧湧。今個平安夜是疫情來襲近三年以來，防疫措施最寬鬆一年，大批市民外出慶祝聖誕節，在尖沙咀海傍，海運大廈露天廣場設置聖誕燈飾，「打卡」市民擠得水洩不通。至晚上約6時更有煙花及飄雪效果。一家大小外出慶祝的市民表示今次疫情以來首次外出慶祝聖誕，高呼全家都好開心。有情侶表示，今年聖誕比去年人流大增，笑言：「大家一齊逼下先有聖誕氣氛。」



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戴聖誕頭飾持閃燈汽球 聖誕氣氛濃厚

尖沙咀海傍燈飾處處，在天星碼頭對出露天廣場設以獨角獸為主題的大型戶外聖誕裝置，包括多棵聖誕樹，大批一家大小及情侶亦到場「打卡」。尖沙咀海傍黃昏時間已人山人海，到場慶祝市民不少戴上聖誕頭飾，以及手持閃燈汽球，聖誕氣氛十分濃厚。

天星碼頭對出露天廣場20秒煙火表演配飄雪

至晚上約6時，露天廣場位置有樂隊演奏聖誕音樂，以及發放煙火表演， 持續約20秒；期間亦有飄雪效果。

今年人流明顯增多 情侶：氣氛好好多

到場觀賞燈飾的沈小姐及楊先生指今日是特意到尖沙咀感受聖誕氣氛，沈小姐笑言疫情後的聖誕節亦有外出慶祝，認為今年市面比去年更多人：「大家一齊逼下先有聖誕氣氛。」楊先生則指，防疫措施放寬後市面上人流大增，聖誕氣氛更強烈：「氣氛好好多，人多先感受到聖誕氣氛㗎嘛。」

過去兩年聖誕均留家 小「孖女」有禮物收：燈飾好靚

蔡先生一家五口亦到尖沙咀海傍欣賞燈飾，兩名四歲的「孖女」笑言十分開心，更有聖誕禮物收：「今年啲燈飾好靚，我哋梗係出嚟睇燈飾啦」，並形容今年燈飾「閃閃光光」。蔡太太則表示，過往兩年聖誕節由於疫情關係，一家人留在家中，今年是疫情以來着次外出外出慶祝：「感覺安心咗，都可以帶埋小朋友一齊出嚟欣賞下啲燈飾，成家都好開心，非常之難得。」