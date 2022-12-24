漁農美食嘉年華聖誕起連辦三日准即場試食　港產稻米與大閘蟹有售

一連三日的「第十七屆本地漁農美食嘉年華」將於明日聖誕節正日（25日）開鑼，旺角花墟公園將有315個攤位參展，當中約200個攤位會售賣本地漁農產品，當中包括花腰仔、本地生產大閘蟹和龍蝦等。此外還有本地美食及有機食品攤位，同場的漁農業展覽可讓公眾了解本港漁農業發展。



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本地原生水稻花腰仔及本地養殖大閘蟹限量發售

本地漁農美食嘉年華籌委會主席劉堅偉表示，嘉年華近兩年因為疫情停辦，特別是會場可以試食，相信可以吸引更多市民，三日預計有四至五萬人到場。他又指會場會售賣不少本地優質食品，例如本地原生水稻花腰仔及本地養殖的大閘蟹，而且更是限量發售：「早啲嚟，真係會賣晒。」

組裝式自動播種機械臂大減播種所須時間

另外嘉年華設有展覽區，展示本地最新的農業科技，當中分為農業及漁業展覽區，農業展覽區當中展出了能善用城市有限空間的 「可移動水耕栽培系統」，以及有助節省人力資源的「組裝式自動播種機械臂」。

漁農自然護理署農業主任（園藝）王敏維指「組裝式自動播種機械臂」由中大研發，可將600粒種子的播種的工作由20分鐘大減至5分鐘，可減少農夫進行重覆性工作；另外「可移動水耕栽培系統」則以向上發展的方式，節省空間在狹小地方種植作物。

漁業展覽區方面，則展出了循環水養殖系統及半潛式桁架深海網箱模型。漁農自然護理署漁業主任（水產養殖項目）陸家謙指循環水養殖系統可將水源乾淨，以達到無菌，亦可將排污減少，甚至可將蠔隻淨化，減少重金屬，符合食用安全標準，而半潛式桁架深海網箱則以HDPE製造，可承受一定量風浪：「颱風都打唔郁。」

「第十七屆本地漁農美食嘉年華」將於12月25日至27日於旺角花墟公園舉行，開放時間由早上10時至晚上8時，現場有315個攤位，包括約 200 個本地漁農產品攤位，另有本地美食及有機/健康食品攤位、漁農業展覽等。同場亦有表演活動包括歌手獻唱、醒獅比賽，以及米芝蓮三星餐廳主廚烹飪示範等。