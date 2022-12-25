MIRROR｜Mo父看意外片段感揪心　願代子受苦：可否畀我哋唔郁得？

今日（25日）是聖誕節，但對於早前在MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿 Mo）的父親李盛林而言卻是「不一樣的聖誕」。他接受電台訪問表示，在意外發生後，有再次重看意外發生的一刻，感到激動揪心，「1秒前同1秒之後完全變咗另一個仔，另一個世界。」他亦坦言，意外後第一次見阿Mo的時候，感到非常矛盾，「感謝神（阿Mo）仍然生存。另一方面好心噏，一路都係好活潑，但係見到佢好無助。」他雖然沒有怨恨上天，但直言：「可唔可以代替我哋個仔，畀我哋唔郁得，畀我哋受創傷？」



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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重看意外片段感揪心、激動

本身為牧師的李盛林接受港台節目《舊日的足跡》訪問表示，意外發生後，「開頭唔知嚴重程度係咁樣，後尾再睇新聞報道先知道原來係一個咁重嘅物體跌咗落佢身上。」他表示，事後有重看意外發生的一刻，當時頓感心跳加速、揪心、激動，「1秒前同1秒之後完全變咗另一個仔，另一個世界。」他指出，當時阿Mo跳舞姿勢的頭及頸部向前伸一伸，若非如此「（相信）頭直程破開，當場冇咗。」

1秒前同1秒之後完全變咗另一個仔，另一個世界。 李盛林

他指出，意外後從加拿大趕回香港，在飛機上15個小時一直禱告，入手術室前亦與阿Mo視像會面，並一直鼓勵他。他坦言，意外後第一次見阿Mo的時候，自感非常矛盾，「感謝神（阿Mo）仍然生存，另一方面好心噏，一路都係好活潑，但係見到佢好無助。」阿Mo再見父母的時候，非常開心，甚至眼泛淚光。

李盛林（左）日前接受港台節目訪問。（香港電台相片）

決定由加拿大回流香港

李盛林指出，與家人已移居加拿大逾30多，現已決定回流香港。現時醫院給予阿Mo的復康儀器非常先進，當地未必及得上。

做人做咗咁多年，我相信喺舞台上高見嘅意外，我諗今次係第一次，正正喺我個仔身上。 李盛林

初時僅能靠口型推斷阿Mo想説的話

李表示，阿Mo頸椎第三及四節受損，初時基本上只有眼睛能夠活動，口部已「插晒喉」，僅能靠嘴型推斷他想説的話。另外，醫生初時診斷他95%不能康復，「但係我睇嘅係講5%」，相信會有神蹟出現。醫生又指，沒有一年也要半載在深切治療部（ICU）留醫，結果阿Mo 4至5星期就能離開ICU。

他又指，阿Mo非常努力復康，「人做100%佢做夠150%。」醫生亦跟他說：「佢冇怨天尤人好勇敢好鎮定咁樣面對」，更積極配合醫生指示。

直至阿Mo康復前都會繼續剃頭

李盛林又稱，之前與大兒子為阿Mo剃頭，阿Mo得悉此事後飲泣，相信他很感動，「未見過爸爸係咁。」李自言，雖然剃頭後的第一個星期不習慣，後來便慢慢接受，直至阿Mo康復前，都會繼續剃頭。

李與妻子又合作製作「爸媽心聲」影片，向阿Mo講解聖經，以及他們的生活和想法。有一次阿Mo看完影片後，跟父母表示：「爸爸媽媽當我好返會照顧你哋」，更配上哭泣的表情符號。

▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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代禱信由阿Mo拍板

談及代禱信，李指出，初時有些傳媒不清楚事情，「（報道）有啲嘢唔係啱」，於是決定自己動筆交代，並經由阿Mo的師母羅乃萱，同時是李的大學同學，幫忙轉發至公眾，「多啲空間面對阿Mo，唔需要回應咁多嘢。」他續指，代禱信經常都收到很大迴響，全世界亦有不少人為阿Mo祈禱。他又稱，其實每封代禱信都經過阿Mo拍板，他只是負責起稿。

提到阿Mo女朋友蘇芷晴（So Ching），李盛林指對方是兒子在信仰以外最大的支持 ，「好單純嘅女仔，好願意為阿Mo付出」，直言挺喜歡她。他又引述醫護指「佢（So Ching）已經係專業㗎啦」，即使身材瘦削了不少，仍能一下子幫阿Mo轉到位置。對於有網民批評So Ching在網上放負，他指，相信So Ching亦面對好大壓力，「放唔放負，外人冇得解釋，需要內心世界表達。」

願意代替阿Mo受傷

李盛林表示，非常感謝醫護人員對阿Mo的照顧，不僅在阿Mo生日時買蛋糕給他，轉病房時亦會為其開送別會。他盼望阿Mo能夠「企起身郁得」，但希望一步一步來。他亦指，沒有怨恨過上天，但直言「可唔可以代替我哋個仔，畀我哋唔郁得，畀我哋受創傷？」