MIRROR｜Mo父感謝有心人聖誕送慰問及禮物：阿Mo每一樣都仔細看過

MIRROR演唱會意外受重傷舞蹈員李啟言(阿Mo)仍然留醫,其父親李盛林今日(24日)平安夜在代禱信中,感謝各界「有心人」 在聖誕新年節日期間送來慰問和滿有心意的禮物,形容這些都是為阿Mo送上的祝福和鼓勵,他每一樣都仔細地看過,並且擺放出來。



此外,李盛林首次接受傳媒訪問時披露,7月發生意外一刻,若阿Mo舞姿不是垂下頭,便會即場破頭而沒有了,而醫生初時診斷其子95%不能康復,以及要在深切治療部留醫一年半載,結果4個多星期便離開。至於演唱會主辦單位集團主席李澤楷以私人提供的1000萬元,李父9月時以「為時過早」而未接受,之後對方沒有直接聯絡,只有間接聯絡。



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)IG照片▼



Mo父每一個訪問每一封代禱信內容都經過Mo同意或審閱

李盛林表示,感謝各界有心人在聖誕新年節日期間送的慰問和蠻有心意的禮物,阿Mo每一樣都仔細看過,且擺放出來。李盛林又指在這期間接受幾家媒體訪問,藉此表達作為父母這五個月以來的心路歷程,每一個訪問都經過阿Mo同意,每一封代禱信內容都經過他同意或審閱,才作最後的決定。

感謝每個對代禱信的迴響,我都細味這些心意、祝福和記念,甚至有些更令我感動得熱淚盈眶呢! 阿Mo父親李盛林牧師

▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



感官神經開始有一點反應 盼活動神經也能隨之復蘇

李盛林又分享阿Mo近況,表示他感官神經得到刺激會開始有一點點反應,並盼望活動神經也能隨之復蘇。阿Mo父母盼望他像一個新造的人,在十月懷胎過程中,能夠耐心等候並感受身體慢慢成型的滋味。

除了感官神經得到刺激,開始有一點點的反應之外,盼望活動神經也會隨之而來,而不是一時偶爾非自主的現象。 阿Mo父親李盛林牧師

12月24日晚羅乃萱代阿Mo父親李盛林牧師發出的代禱信。

李父接受電台訪問:醫生最初說阿Mo有95%不能康復

另外,李盛林近日繼與教會分享後,亦接受港台節目《舊日的足跡》的訪問,是首次接受傳媒訪問。他披露,醫生初時診斷阿Mo的情況有95%不能康復,但他當牧師和神學教授數十年,知道好多醫生稱沒辦法的個案,也有病人神蹟地活下來,所以他會看那5%。醫生還曾診斷阿Mo要在ICU待一年半載,結果他四個多星期便可以離開。

李父又表示,事發回港時第一眼看到阿Mo內心矛盾,一方面感謝神他依然生存,如果當時他的舞姿不是垂下頭,便會即場破頭而沒有了,但見到他非常無助感到心痛。

李澤楷九月後沒再直接聯絡

9月12日盈科拓展集團主席李澤楷發表聲明,稱他在月初曾探望阿Mo,並以私人名義提供1000萬元予阿Mo家人。李盛林表示,那次探望有與對方短暫交談提及私人支援阿Mo醫藥費1000萬元,但他沒有回應,直至對方將事情公開,解當時有很多有關金錢、物資、醫療方法等訊息,「我只說當時不是最合適的時間。我禮貌回應暫時不談這些,等待(調查)報告讓我們明白為什為阿Mo這麼年輕要承受這樣大的創傷。之後李先生沒有直接聯絡,間接是有的。(MIRROR經理人)花姐(有否聯絡)呢?可能不太方便吧!」

醫生初時診斷他95%不能康復,但我當牧師和神學教授數十年,知道好多醫生稱沒辦法的(的個案)也有病人神蹟地活下來,所以我會看那5%。 李盛林牧師

羅乃萱轉發的代禱文均由阿Mo拍板

與家人移居加拿大30多年的李盛林透露,已決定回歸香港,並引述多倫多的醫療教授指,現時香港的醫院給阿Mo的復康儀器非常先進,加拿大當地也未必能及。

李父至今已為兒子發放逾20封代禱信,均由家庭發展基金總幹事羅乃萱代為公開,原來對方是李盛林的大學同學,亦是阿Mo師母,每封信都經過阿Mo拍板,他只是負責起稿。李父又在訪問中感謝阿Mo的女友So Ching和舞者張梓峯。

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文:

李盛林牧師 // 啟言(MO)代禱信 22 (20221225)



*感恩*



1. 感謝各界「有心人」*在這聖誕新年節日期間送來的慰問和滿有心意的禮物,這都是你們為阿MO送上的祝福和鼓勵。他每一樣都仔細地看過,並且擺放出來。



2. 感謝各界對阿MO事件的迴響,Mo爸在這期間接受了幾家媒體訪問,藉此表達家人(特別是作為父母)在這五個月以來的心路歷程。(每一個訪問都是經過阿MO同意;並且每一封代禱信內容都是經過他同意/審閱才作最後的決定)。



3. 感謝每個對代禱信的迴響,我都細味這些心意、祝福和記念,甚至有些更令我感動得熱淚盈眶呢!



代禱:請繼續用信心的禱告記念我們



「應當一無掛慮,只要凡事藉著禱告、祈求和感謝,將你們所要的告訴神。*」(腓立比書 4:6)



(一)「啟言心願」:*



“*To make my life beautiful in the future, we should fight hard*” (為了讓我(啟言)以後的人生更美好,我們(整家人)應該努力奮戰。



(二) 「啟言最新近況」



1. 「等候的能耐」- 盼啟言學習體會胎兒成形的忍耐,繼續努力參與成形的過程。



2. 盼繼續為「針對的治療」 能持續產生正面果效禱告。



3. 「神經的復生」



a. 除了感官神經得到刺激,開始有一點點的反應之外,盼望活動神經也會隨之而來,而不是一時偶爾非自主的現象。



b. 請繼續為身體各樣機能和體能的復康治療,能配合日後神經成形時的各項活動禱告。



(三)MO 爸媽*



1. 「爸媽心願 」:



a. 盼啟言像一個新造的人,在 10 月懷胎的過程中,能夠耐心等候並感受身體慢慢成型的滋味。



b. 節日正是與家人團聚的時間,盼因為各種原因而不能歡聚的家庭,縱使不可以實體會面,或彼此暫時分離,那份親情的連繫和表達卻沒有因此而間斷。



2.「MO 爸的等候體驗*」:凡事都有定期(傳道書 3:1)任何事物都有它的時間,正如植物的成長不能揠苗助長,要按著成長的生態,否則適得其反。