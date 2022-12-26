每周疫情｜上周確診個案13萬升兩成　危重死亡總數俱升

本港新冠肺炎確診個案回升至2萬宗高位，回顧上周（12月19日至25日公布）疫情，錄得本地及輸入個案共129,892宗，比之前一周（12月12日至18日公布）增加兩成。



上周平均留醫病人總數升12.3%，達到4,251人，平均危重總數增41.6%至296人，而上周有291名患者不治，按周增37.3%。對比患者數目的7日平均死亡率，上周微升0.03個百分點至0.226%。



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上周輸入個案增12.6%

上周確診個案共有129,892宗個案，較之前一周的107,911宗，增加21,981宗，增幅達20.4%。輸入個案方面，上周的輸入個案為6,459宗，比再上一周增12.6%；上周7日平均輸入個案佔整體個案比率為5.05%，較上一周5.31%稍微下降0.26個百分點。

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Omicron亞型XBB本地個案增加8.5%

上周變種病毒Omicron亞型數字則出現上升趨勢，截至本周日（25日）零時零分，本地個案方面，XBB增加8.5%至154宗；BF.7增加3宗，共錄得12宗、BQ.1.1增11.4%至185宗。至於其他本地變異病毒新型個案數字則維持不變。

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留醫病人七日平均數升12.3%

留醫病人人數方面，截至昨日的七日平均為4,251人，比對上一周多12.3%，至上周日平均新入院病人則錄得576人，按周增約18.3%。

上周單日新增危殆及嚴重個案有上升趨勢，由對上一周七日平均為209人，按周增41.6%至296人。而危殆及嚴重個案總數昨日共升至340宗，亦創至少半年以來新高。其中正接受深切治療人數亦達46人，重返上周高位。

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上周共291名病人離世 按周增37.3%

死亡個案方面，上周共291名病人離世，比對上一周多79人或37.3%，7日平均死亡人數為41.6人，本港累計有11,210人離世，7日平均死亡率由0.196%升至0.226%。