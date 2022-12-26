疫情｜31個月大女童不治　3幼童危殆　累計確診人數破250萬

新冠肺炎疫情持續，本港今（26日）新增19,398確診個案，累計確診總數突破250萬，達2,502,672宗2。確診數字三日後重返二萬宗以下水平，較昨日輕微下降8%。至於院舍方面，呈報陽性個案院舍數目仍為雙位數，有60名院友及6名員工確診。



另外，今日再多47人死亡當中包括一名31個月大屯門醫院女童，第五波疫情至今已有12名12歲以下兒童染疫死亡。現有三名染疫嬰幼兒危殆，分別是2個月大女嬰、10個月大男嬰及23個月大男嬰，全部個案留醫伊院；嚴重個案方面，則有1個月大男嬰、15個月大女嬰及15個月大男嬰分別留醫瑪嘉烈醫院、聯合醫院及威爾斯親王醫院。



今日疫情概覽：

-增19,398宗確診，三日後再回落至二萬宗以下。

-輸入個案865宗，佔整體個案比率4.46%；相比同日19,088機場入境旅客人次，確診比率則為4.53%，七日平均比率是4.96% 。

-新增47名患者死亡，7日平均死亡率略跌至0.223%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11509人。

-累計4,665名病人留院，當中586人為新增確診病人，新呈報22宗危殆及32宗嚴重個案。



今增19398宗確診 近四日首回落2萬宗以下

新冠肺炎疫情持續，本港今新增19,398宗確診，累計確診總數為2,502,672宗，突破250萬水平。確診數字三日後重返一萬宗水平，較昨日輕微下降8%。當中本地個案佔18,533宗，餘下的則為輸入個案，佔4.46%。新增的865宗輸入個案當中，469宗涉及機場檢測樣本、280宗涉及第一至三日樣本，餘下116宗涉及第四至七日樣本。

由於同日機場入境旅客人次為19,088人，確診比率4.53%。另外，七日平均確診人數為923宗，比率是4.96% 。

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衞生署公共衞生化驗服務處於12月17日至23日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約約52.44%（七天移動平均比例）。

隨著BA.4／BA.5亞系佔整體個案的比率下降，香港在本地個案亦有發現新的變異病毒株。截至12月26日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現154宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及185宗BQ.1.1亞系個案。

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4665名病人留醫 174患者危殆、192人嚴重

醫管局公布，昨日（25日）有4,665名確診病人在公立醫院留醫。留醫病人中，有586名為新增確診病人，3,034人需要入住隔離設施，613人正接受氧氣治療，77人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報22名危殆及32名嚴重的確診病人，現時合共有174名危殆及192名嚴重的確診病人留醫，當中46名危殆病人正接受深切治療。

確診2個月大女嬰及10個月大男嬰危殆

截至昨日，有六名幼童因染疫後病情甚差，需留院治療。當中危殆個案方面有三名幼童，分別是10個月大男嬰、2個月大女嬰及23個月大男嬰，全部個案留醫伊院；嚴重個案方面，則有1個月大男嬰、15個月大女嬰及15個月大男嬰分別留醫瑪嘉烈醫院、聯合醫院及威爾斯親王醫院。

31個月大女童入院僅兩日不治 今年累計12兒童染疫亡

另外，新增呈報47名確診病人在公立醫院離世當中包括一名31個月大屯門醫院女童。醫管局在上周六（24日）接獲該個案，意味著僅入院兩日便宣告不治，第五波疫情至今有12個12歲以下幼童死亡。

另外，47人死亡個案年齡為2歲至100歲，當中有16人為院舍個案。打針方面，11人沒有打針、2人打4針、26人打3針、7人打2針及1人1針。七日平均死亡率略跌至0.223%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11,509人。

學校方面，由於正值聖誕假期，故沒有呈報個案。院舍方面，確診個案維持於高水平，有40間院舍有確診個案，當中有60名院友及6名員工確診。當中恩悅護老之家爆疫，有6名院友確診。

醫管局表示，過去一星期有928名來自安老院舍的確診病人入院，較過去兩個星期分別653人和553人持續上升。局方對情況表示關注，會密切監察情況，並與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。

呈報陽性個案的安老院舍：



九龍婦女福利會黃張見紀念老人之家

保良局陳區碧茵頤養院

佛教東林安老院

東華三院何東安老院

志蓮淨苑志蓮護理安老院

東華三院包兆龍護理安老院

佳佳護老院

輝濤護老院（安麗分院）

傅麗儀護理安老院

東華三院方樹泉護理安老院

東明護老院北社分院

康璟護老院（黃大仙）有限公司

文化村（真善長者之家）

天天護老中心有限公司

盈康長者中心

嘉頤（大埔）護理院

富璟護老院（花園城三期）

恩怡護老之家有限公司

鈞溢（山景）安老院

恩悅護老之家

九龍塘永健護老院（沙福道）

昌年護老中心

東華三院朱壽祥護養院

海逸居

康悅護老中心有限公司

基督教靈實協會靈實護養院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



扶康會潔康之家

基督教懷智服務處白普理田景中心及宿舍

香港傷健協會樂融軒

香港聖公會湖景綜合復康服務-宿舍

竹園區神召會康樂宿舍

香港盲人輔導會朝陽中心暨宿舍

賽馬會匡智新翠宿舍

保良局劉陳小寶綜合復康中心

香港心理衞生會康屏宿舍

明愛粉嶺宿舍

救世軍恒安宿舍

東華三院何玉清工場暨宿舍

新生精神康復會新生會大樓宿舍（III）

香港耀能協會樂華宿舍