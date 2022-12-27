疫情｜增18626宗確診　輸入個案再創新高達990人　多53人死

新冠肺炎疫情持續，本港今日（27日）新增18,626宗確診，確診數字連續三日下趺，較昨日微跌3.98%。當中輸入個案再創新高達990人，不過同時入境人數亦有上升達19,991，故確診比率為4.95%。



至於院舍方面，呈報陽性個案院舍數目仍為雙位數，有78名院友及16名員工確診。另外，今日再多53人死亡，七日平均死亡人數再上升至45.6人，七日平址死亡率為0.232%。



今日疫情概要：



-增18,626宗確診，確診數字連續三日下趺，較昨日微跌3.98%。

-輸入個案990宗，佔整體個案比率5.32%；相比同日19,991機場入境旅客人次，確診比率則為4.95%，七日平均比率是4.98% 。

-新增53名患者死亡，7日平均死亡率略跌至0.232%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11562人。

-累計4,884名病人留院，當中661人為新增確診病人，新呈報15宗危殆及28宗嚴重個案。

新冠肺炎疫情持續，本港今新增18,626宗確診，確診數字連續三日下趺，較昨日微跌3.98%。當中本地個案佔17,636宗，餘下的則為輸入個案，佔5.32%。新增的990宗輸入個案當中，627宗涉及機場檢測樣本、260宗涉及第一至三日樣本，餘下103宗涉及第四至七日樣本。

不過，由於同日機場入境旅客人次為19,991人，確診比率4.95%。另外，七日平均確診人數為940宗，比率是4.98% 。

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衞生署公共衞生化驗服務處於12月17日至23日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約約52.44%（七天移動平均比例）。

隨著BA.4／BA.5亞系佔整體個案的比率下降，香港在本地個案亦有發現新的變異病毒株。截至12月26日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現154宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及185宗BQ.1.1亞系個案。

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醫管局公布，現時急症醫院內科病床整體住用率約為116%。昨日（26日）有4 884名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有661名新增確診病人，3 131人需要入住隔離設施，668人正接受氧氣治療，84人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報15名危殆及28名嚴重的確診病人，現時合共有171名危殆及202名嚴重的確診病人留醫，當中47名危殆病人正接受深切治療。

另外，新增呈報53名確診病人在公立醫院離世。 七日平均死亡人數再上升至45.6人，七日平址死亡率為0.232%。

學校方面，由於正值聖誕假期，故沒有呈報個案。院舍方面，確診個案維持於高水平，有53間院舍有確診個案，當中有78名院友及16名員工確診。當中又一村老人中心有限公司及養和護老中心有限公司爆疫，各有6名院友確診。

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呈報陽性個案的安老院舍：



愛群理療護理院有限公司

輝濤護老院屯門分院

德福護老中心

耆康會王余家潔紀念護理安老院

香港路德會社會服務處路德會鳳德安老院

康和護老中心

仁濟醫院錢曼娟安老院

長洲第一護老院

順景閣護理安老中心

松齡（保德）護老中心

恩榮護老中心

基德（泰衡）護老院有限公司

善頤（福群）護老院

朗佳護老院

毓悅琚

澤群護老中心有限公司

俊佳護老中心

成和護理安老院有限公司

曉光護老中心有限公司

又一村老人中心有限公司

香港聖公會阮維揚長者之家

港灣安老院

聖芳濟敬老院（上水）有限公司

港泰（竹園）護老院有限公司

新橋護老院有限公司

養和護老中心有限公司

東方護老院

德昌護老中心（葵興分院）有限公司

慈和長者之家

保良局灣仔護老院暨長者日間護理中心

松山府邸（老莊園）有限公司

彩雲居護理安老院有限公司



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



匡智水泉澳綜合復康中心 - 泉匯軒

香港耀能協會安泰訓練中心及宿舍

匡智之家

聖榮之家

柏齡護理院

利民會尚德之家

保良局姚連生宿舍

香港心理衞生會賽馬會心薈庭

賽馬會匡智大元宿舍

浸信會愛羣社會服務處樂羣樓宿舍

新生精神康復會屯門長期護理院

扶康會思諾成人訓練中心

基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心

新生精神康復會天悅宿舍

香港耀能協會天耀宿舍

香港耀能協會龍泰宿舍

循道衛理楊震社會服務處南山晉逸居

靈實坑口護理院

明恩富灝軒

如意之家

聖康會復康中心

