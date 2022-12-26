必理痛缺貨｜料明年初才返貨　有藥房分拆出售　12粒炒高至120元

隨著內地及本港的疫情均嚴峻，近日必理痛再度缺貨，《香港01》記者今日（25）巡視旺角及深水埗多間藥房及連鎖藥妝店，有店員表示相關貨品已斷貨兩星期，預計最快明年初廠商才會再供貨。深水埗一間萬寧今晨曾一度有必理痛出售，但約1小時內已被一掃而空。旺角有藥房尚餘少量必理痛存貨，職員將一盒分拆成數排出售，一排12粒炒高至120元。



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記者今日巡視旺角及深水埗一帶藥房及連鎖藥妝店，大部份藥房的必理痛已經全部售罄，有藥房店員表示，廠商通知最快明年初才有貨，「個個人都買死呡個牌子，一定冇貨」。

深水埗一間萬寧今早晨有少量必理痛特快配方及傷風感冒熱飲上架，可供市民購買，幸運「撞正」返貨的市民圍著貨架選購，並表示要大量購買寄回內地予親戚，但遭店員提醒表示每人只限購兩盒。開店約1小時，含舒緩發燒成份的必理痛特快配方已全部被掃走。至於幾時會再返貨，店員則表示不知道。

旺角數間連鎖藥妝店的必理痛也被一掃而空，貨架上空空如也。有藥房只買剩一盒必理痛特效配方10粒裝，標價82元。另有藥房把原本盒裝的必理痛分拆銷售，一排12粒原本叫價82元，但記者約10分鐘後再問價，即加到一排120元。

部份藥房有銷售其他牌子含撲熱息痛成份的止痛退燒藥，有職員表示，近日這類藥物需求大增，來貨價稍有上升，目前存貨量亦不算充足。部份藥房已用散裝形式銷售撲熱息痛藥物，至少30粒及50粒起計，亦有店員把一盒拆為一排10粒或12粒售買，價錢由18元至38元不等。

政府建議確診人士可服用的的連花清瘟膠囊，部份藥房仍有少量存貨。至於快速抗原測試劑，記者走訪10多間藥房，見到存貨仍然充足。