必理痛缺貨｜藥房10分鐘漲價46%　食經痛配方必理痛可退燒？

本港止痛退燒藥必理痛再度缺貨，記者今日（25）於旺角一間藥房查詢必理痛散裝的價格，一排12粒售價為82元，記者沒有購買；10分鐘後折返，老闆竟加價至120元，10分鐘升幅達46%。



港九藥房總商會副理事長張德榮呼籲市民毋須購買指定品牌藥物，他指藥物已規範化，其他品牌含與必理痛一樣的「撲熱息痛」成分，止痛退燒功效亦相若。其中女士服用的經痛配方，主要成分亦是「撲熱息痛」，基本上亦通用，不過仍建議優先服用一般退燒藥。他又提醒，市民倘購買散裝藥物，必須注意包裝上的到期日、香港註冊編號，並妥善存放。



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藥房總商會提醒買散裝必理要留意兩項資料

記者今日視察深水埗及旺角一帶十多間藥房發現，市面上可供購買必理痛為數不多，有藥房將一盒必理痛分拆銷售。記者表明想購買必理痛配方後，藥房店員從櫃筒取出數排藥丸，一排12粒開價82元，記者沒有購買並後離開；10分鐘後再折返該藥房，老闆改價漲至120元。即在10分鐘內，提價46%。

港九藥房總商會副理事長張德榮指，現時市面必理痛存貨非常少，「有嘅都係之前唔肯成盒買，可能等個價錢好啲先賣。」他提醒，以一排10粒或12粒銷售的藥物，銀色包裝紙頂部或底部會以凹字形式燙有有效日期，又建議市民購買散裝必理痛藥物之前，應向店方要求查看原本包裝盒，並檢查盒上是否印有以「HK」為首的香港註冊號碼；否則可能為未經衞生署認證的水貨，不宜購買。

他提醒，一般藥物儘管包裝已被拆開，都不需要存放雪櫃，只需擺放於室溫，避免潮濕環境。

止痛退燒藥進貨價格比平常貴三至四成

目前本港藥房仍有售賣其他品牌含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥，如德國拜耳Bayer藥廠的「散利痛」（Saridon）及本地幸福止痛素，其主要成分都是撲熱息痛。

張德榮說，同類藥物的進貨價格比平常貴三至四成，但市面上的止痛退燒藥大多為本地生產，部份來自東南亞、歐洲、美國，功效相若，市民可考慮購買其他品牌以解燃眉之急，「其實『撲熱息痛』有好多廠去生產，我哋藥物比較規範化，所以佢同一個成分、同一個份量，功效就會係一樣，大家就唔需要話特別追某一個品牌，其實其他廠做嘅都可以有同樣的效用。」

經痛配方含咖啡因及其他藥效 可通用於退燒

對於有市民以必理痛經痛配方取替退燒藥服用，張德榮表示，經痛配方的主要成份亦是「撲熱息痛」，另外包含咖啡因及其他藥效，「基本上都可以通用」，但建議優先選擇一般退燒藥。

萬寧必理痛產品每人限購2件

記者下午巡視位於荃灣的數間藥房，店員均表示必理痛已售罄，亦不知道何時會再返貨。為防止市民搶購，連鎖藥妝店萬寧規定樂信、克痛、必理痛、幸福、以嶺、連花等品牌的退燒、傷風感冒及咳嗽系列，每人限購兩件；而屈臣氏也只限每人購買最多三件必理痛產品。

萬寧貨架上仍有小量必理痛經痛配方的止痛藥，12粒售價為42元，店員指未知必理痛何時會再有貨。