澳門疫情｜議員料一半人口中招　市面缺藥物供應　醫院淪人間煉獄

澳門上周五（23日）起對外開關，惟當地疫情愈趨嚴峻，澳門立法會議員林宇滔今日（26日）在電台節目表示，其身邊已有不少朋友「中招」，甚至檢測陽性後仍要繼續上班，相信全澳門已有一半染疫，認為政府推算的六份一人口染疫是低估現時疫情。他續指，澳門的防疫政策由「動態清零」，突然轉向「與病毒共存」，盲目開關卻毫無準備，市面亦無足夠藥物供應，直斥當局是「躺平式共存」，不少前線醫護更形容醫院急診已淪為「人間煉獄」，憂慮未來數日的疫情高峰期，政府未能有效應對。



▼12月25日 澳門疫情嚴峻不少店舖關門▼



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林宇滔估計一半人口染疫

林宇滔早上在港台節目《千禧年代》表示，澳門政府自本月15日起，無再公布檢測陽性等詳細數字，僅披露入住隔離設施的確診者人數，惟有關數據一直徘徊在雙位數。他續指，身邊已有不少家庭染疫，多個行業、食肆，甚至是政府部門都無法提供正常服務，認為官方低估實際疫情，粗略推斷現時已有一半人口「中招」，遠高於官方日前以模型推算的六份一人口。

我哋喺坊間感覺到居民，譬如我身邊，起碼最少有一半家庭已經受到感染，所以我哋覺得官方係遠遠低估咗實際感染數字。更加重要，因為太多人感染，我哋市面上好多行業、食肆，甚至乎銀行機構、政府部門都無辦法提供正常服務，所以旅客嚟到，或者我哋自己見到市面好多（店舖）其實都冇開門，我哋嘅疫情已經去到非常之嚴峻嘅情況。 澳門立法會議員林宇滔

他又批評，當地政府過去兩周，防疫政策由「動態清零」突然轉向共存，惟開放太快，亦毫無準備，不少染疫市民無法購藥，直斥當局是「躺平式共存」。

政府就話佢藥物儲存充足，但係市面上，如退燒藥、咳藥水，甚至乎係中藥等等都十分之缺貨，甚至乎確實可能賣咗去內地。有另一個可能因為大家睇唔到社區門診、門檻好高嘅時候，單靠抗疫包都唔能夠解決到個療程。 澳門立法會議員林宇滔

澳門立法會議員林宇滔（林宇滔Facebook相片）

醫護形容醫院為「人間煉獄」

他又指，接獲不少前線醫護反映，急診情況惡劣，形容已淪為「人間煉獄」，但在醫護發出公開信後，政府看似已正視問題，現時急診輪候已由高峰的200多人，降至數十人。惟他認為仍不能掉以輕心，因為根據官方推算，未來數日才是疫情高峰期，直言不少澳門市民憂慮政府無法有效應對。

12月25日，澳門部份藥房張貼公告，指必理痛、快測包、退熱貼、退燒藥、體溫計均沒有貨。（歐陽德浩攝）

▼12月24日 直擊澳門疫下市面情況▼



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至於旅遊方面，剛過去的周末為澳門開關後首個假期，林宇滔表示，在開關之前，不少內地人會在周末到澳門自遊行，形容是「小恢復」，惟當局將防疫政策轉為「與病毒共存」後，內地旅客明顯減少。

他續指，當地不少商店、服務業和機構等，員工確診後仍要上班，各行各業人手緊張，當中酒店價錢亦較早前貴，三星級的酒店高達過千元一蚊，他認為可能是欠缺員工執房，令酒店房供應緊張，又慨嘆市面情況較差，批評政府是盲目開放。

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