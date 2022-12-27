腦退化症老翁冬至前夕私自外出打牌　九巴藉八通達成功尋人助團圓

今年冬至（22日）前夕，一名患有腦退化症的老翁，拄着手杖，私自離家出走，家人憂心忡忡，隨後聯絡九巴尋求協助。大約3小時候後，老翁於荃灣登上九巴，由於家人已提供了其八達通號碼，職員旋即知悉老翁為失蹤人士，車務督察張威廉即時趕往現場截停巴士，成功令一家人可團圓過冬。他直言，冬至前夕幫到他人感受尤深，「近冬至、近年尾，真係好想盡量幫到人哋一家團聚，呢樣係開心嘅」。

事實上，九巴推出相關尋人系統約三年，今年12月首次成功尋獲失蹤長者，先後令兩家人團聚。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，系統針對65歲、患有腦退化症的長者，一旦他們走失，家人可提供他們的八達通號碼，九巴於中央系統登記後，只要長者在九巴上使用八達通，車上裝置便會即時發出警號，並通知九巴後勤員工，以協助家屬尋人。



2019年10月，九巴提升系統，利用八達通卡協助找回失蹤長者，只要家人發現65歲或以上、患有認知障礙症的長者走失，就可向九巴提供八通達卡號碼，九巴會將資料輸入中央系統，連接全線車隊的收費器，當走失長者登車拍卡時，巴士上的裝置就會發出警號及亮起紅燈；同時九巴後勤職員，亦會收到相關短訊。

九巴於2019年將系統提升，利用八達通卡協助找回失蹤長者。（黃偉倫攝）

81歲老翁失蹤三天 乘搭九巴時尋回

系統推出約三年，今年12月首次成功尋回走失長者，先後助兩名長者與家人團聚。第一宗個案為81歲的王伯伯（化名），他於12月15日約下午3時半離開鳳德邨的家後失蹤，其子三天後聯絡九巴，並提供八達通號碼。大約相隔4小時，王伯伯於慈雲山登上往觀塘的3D線巴士，隨即觸動巴士上的系統。

簡學悕表示，一般情況下，為免影響巴士正常服務，除非有緊急需要，發現失蹤長者後，巴士會先繼續行駛，外勤車務督察或站長，會到場協助。在是次個案中，當巴士到達總站後，車長安排王伯伯在站長室等候，而車務督察陳嘉濠趕到現場照顧。

陳嘉濠表示，當日王伯伯上車後，坐在該座位。（黃偉倫攝）

陳嘉濠憶述，由於王伯伯已失蹤三天，其精神欠佳，「唔太表達到自己」，甚至「問佢飲唔飲水佢都無反應」，因此只好一直在旁陪伴。大約1小時後，王伯伯的兒子到場相認，對此，陳表示非常感動，「平時搵到失物都開心」。

71歲患腦退化症老翁躲避家人

至於第二宗個案，71歲的曾伯伯患有早期腦退化症及糖尿病，出入拄着手杖。12月21日約傍晚6時，曾伯伯在馬鞍山登上往葵涌的巴士後失去聯絡；相隔約1.5小時後，其家人向九巴求助。大約晚上10時25分，曾伯伯於荃灣楊屋道登上往沙田廣源邨的49X線巴士，當時車務督察張威廉正於荃灣愉景新城外，乘坐巡邏車工作。

張威廉憶述，由於49X線在經過楊屋道後，在荃灣區就只餘兩個站，之後便前往城隧轉車站，因此在考慮實際情況下，便趕往綠楊新邨，即荃灣區最後一個站。他表示，到場時剛好巴士仍未駛走，成功截停上車，當時曾伯伯坐在關愛座，便上前查問，經一輪遊說後，他願意一同下車。

張威廉形容，曾伯伯非常精靈健談，「唔係無反應嗰種」，甚至知悉可以經城隧轉車站轉乘巴士回馬鞍山，但拒絕向家人「報平安」。在等候曾伯伯家人到場期間，二人一直交談，曾伯伯提到過往喜歡四處遊玩，但發現有腦退化症後，家人便不准私自外出。言談間又透露，當日前往離家打麻將，故意關掉電話，「唔想佢（女兒）搵到我」。

車務督察感恩冬至前夕成功尋人

最終大約晚上11時22分，憂心忡忡的曾伯伯女兒到場，成功於冬至前與父親相聚。任職九巴十幾年的張威廉表示，今次經歷相當難忘，尤其是冬至前夕幫到他人，「近冬至、近年尾，真係好想盡量幫到人哋一家團聚，呢樣係開心嘅」。

簡學悕（右一）表示，如家屬能提供八達通卡號碼，可提高尋回機會。（黃偉倫攝）

簡學悕表示，今年九巴平均每月接獲15宗協助尋找失蹤長者的個案，當中僅四成半家屬提供八達通資料協助尋人。他續指，如能提供號碼，可提高尋回機會。另外，除了使用上述系統，九巴亦會於手機應用程式刊登尋人啟事。

簡學悕表示，未來希望透過系統，與警方合作尋找走失長者。另外，由於現時如八達通負餘額，便無法啟動系統，他表示會研究如何改善。如有長者走失需要協助，九巴表示可致電顧客服務熱線27454466，在選擇語言後按「8」字，會有專人聯絡；又或使用九巴應用程式的互動對話功能。