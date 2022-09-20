九巴9.24辦聯廠招聘日請車長、店務助理等　擬增接送車載港島員工

九巴今日（20日）公布，轄下三間車廠將於周六（24日）舉辦「聯廠招聘日」。九巴表示，屆時招聘的職位包括車長、維修人員、站長、車務督察、站務管理員等前線崗位外，亦招募店務助理、顧客服務助理，及顧客熱線代表等顧客服務崗位。



另外，九巴稱招聘日會提供一站式安排，包括即場面試，有意成為車長的應徵者更可即場試車。另外，九巴亦將於港島增設員工車接送點。



九巴表示，將於周六在九龍灣車廠、沙田車廠及屯門車廠舉辦「聯廠招聘日」，招聘職位包括車長、維修人員、站長、車務督察、站務管理員等前線崗位外，亦招募店務助理、顧客服務助理，及顧客熱線代表等顧客服務崗位。

招聘車長方面，除了全職外，亦提供半職及時薪選項。九巴又稱，當日會提供一站式安排，包括即場面試，有意成為車長的應徵者更可即場試車。

九巴將舉辦多場招聘日。（九巴網頁截圖）

福利方面，九巴強調九巴或龍運員工，不論半職或全職，均可享有全面的福利待遇，包括免費乘車證、兩張或以上家屬乘車證及子女獎學金。另外，九巴於九龍及新界均設有車廠，車長可獲安排於住處附近的車廠或巴士總站上下班，而九巴亦正計劃於港島增設員工車接送點。