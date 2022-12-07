九巴首部雙層電巴今到港　沿用電光綠色　充電3小時可行300公里

各間巴士公司正積極引入電動巴士，九巴電光綠單層電動巴士投入服務逾半年後，該公司首部純電動12米國產比亞迪雙層巴士亦已交付並運抵香港，外表延續單層採用的電光綠色，料載客量達115人。



九巴稱，新雙層電巴只需充電約3小時便可行駛約300公里，足以應付九巴大多數路線的全日行程，工程師團隊會為巴士進行一系列測試，通過運輸署的檢驗及完成相關審批後，會盡快投入服務。



九巴首部雙層電巴今到港，沿用電光綠色。（九巴提供）

可載115人 為最高載客量純電動雙層巴士

九巴表示，今日交付的比亞迪B12D雙層電巴採用先進的「刀片電池」，可大幅提升電池效能的同時，車廂空間得以提升。電巴配備輪邊驅動系統，將摩打安裝於車輪內驅動巴士，節省維修成本及騰出車廂空間，連同雙輪椅泊位計算在內，雙層電巴預計總載客量有115人，為全港載客量最高的純電動雙層巴士。

九巴解釋，比亞迪最新刀片電池技術，在供電時較以往的電池技術穩定，並有利於散熱，提高安全性。由於刀片電池是將磷酸鐵鋰電池做成了刀片般的細長形狀，並以疊片技術整齊排列多組電芯，大幅縮小電池體積，令其車廂座位布局與現役雙層巴士無大差異。

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充電3小時行300公里

在續航力方面，刀片電池減少稀有金屬使用量，配合雙插頭直流電充電設計，只需充電3小時即可行駛約300公里。雙層電巴亦設有「水冷系統」與「電池管理系統」，有效管理電池溫度及監察電池狀態，延長電池壽命及提升效能。

九巴續稱，新雙層電巴續以電光綠作為車身主色，車廂提供免費5G Wi-Fi上網服務、設有通風窗、全車座位設有安全帶，亦已安裝GreenRoad車長駕駛反饋系統、電子穩定系統及駕駛監察系統等先進安全設施。

未來三至五年有500電巴投入服務

九巴指，已為全線車隊轉用新能源巴士訂下清晰的時間表及路線圖，未來三至五年有500部電動巴士投入服務，爭取2040年全線車隊提升至新能源巴士，現正積極為現有車廠增設充電設施，及籌備在屯門和大埔，興建兩座純電動巴士多層車廠，預計於四至五年內落成，提供850個充電巴士泊位。