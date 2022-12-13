01獨家．通關｜消息：最快下月初返內地免檢疫　僅3日家居監察

內地對新冠病毒抗疫戰略大調整後，香港社會最關注莫過於何時可以和內地免檢疫通關。《香港01》從廣東省衞健委相關部門獲得消息，市民期盼己久的通關已有具體時間表，最快可在明年1月上旬實行。目前提出的其中一個「吉日」是1月9日（星期一），據悉到時會採取「0+3」模式，即入境人士只須3天家居監察。



但通關能否如期實施，這段時間的疫情始終是關鍵因素。港府消息回覆《香港01》查詢時指出，仍未掌握開關的確實日期。



▼2021年12月23日 高鐵西九龍站重新開放予公眾參觀▼



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選1月9日成通關「吉日」有原因

內地調整抗疫政策之後，各地防疫措施鬆綁，令香港社會對與內地恢復通關充滿憧憬。上星期有網上圖片流出，看到原來一直「烏燈黑火」的福田口岸再度亮燈，聯檢大樓內外燈火通明，更添即將通關的猜測，但當局一直未有正式公布，直至今日傳出可能在明年1月9日通關的消息。

說起1月9日這個日子，也實在有點巧合。翻查資料，國務院副總理韓正今年3月接見港區人大代表時主動透露，中央原本已決定今年1月9日或10 日與香港通關，只可惜在公布前幾天，香港開始爆第五波疫情，計劃被逼胎死腹中。今年1月9日通關不成，明年1月9日能否如願﹖一切只看疫情發展。

▼7月15日 深圳灣口岸過關情況▼



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民建聯陳恒鑌：措施很快會落實

全國人大常委譚耀宗最近亦表示，希望過農曆新年前可以通關，讓市民回鄉。民建聯立法會議員陳恒鑌昨（12日）於Facebook撰文，引述消息指「內地本月有機會先對緊急、公務和商務開關」。他接受《香港01》查詢時表示，暫時只知道措施很快會落實，但未知落實的確實時間和具體細節。至於何時會擴展至全面通關，他指其消息來源未有提供。