通關內地｜金冬雁：內地處「海嘯期」必有風險　崔俊明倡疫苗徵費

香港及內地通關在望，港大生物醫學學院教授金冬雁今日（26日）接受電台訪問，形容內地多個城市處於疫情「海嘯期」，直言「通關時，肯定會為本港疫情帶來風險」。不過，他指抵港人士仍須接受核酸檢測，即使有受感染者亦可找出來，其風險仍然可控。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則指，本港的疫苗及藥物或成內地人士來港誘因，呼籲本地藥廠盡快加大成藥的產量，港府亦應向國內來港接種疫苗的人士收費，需要給予「本港不是免費提供疫苗或藥物」的訊息。



金冬雁認為本港疫情平穩，重新出現「大海嘯」的機會不大，現時疫情反覆只屬「細細波仔」。不過，他認為若香港與內地在下月中前落實通關，可能有港人到內地後受到感染，回港求診會對醫療資源構成壓力。不過他估計，通關初期，內地來港人數不會太多，即使當中有人受到感染，重症者也不會太多，因此他認為風險仍然可控。

他又提到，內地人士來港24小時或72小時前仍要進行核酸檢測，抵港後仍要再接受核酸測試等，兩地商討通關時不一定會撒銷所有限制，形容「權在我手」。他認為，當局可視乎通關初期疫情走向，再決定是否增加通關名額，或是否要增加抵港後接受核酸測試的次數。

不過，金冬雁提到，本港可接種mRNA疫苗可能成為吸引內地人士來港的誘因，他提醒港府就此要作好準備，例如屆時是否要向相關內地人士收費接種，或增加購入疫苗數量等。

崔俊明強調，醫管局的藥物儲存量足夠。他留意到近期本港社區出現藥物搶購潮，他提醒市民如果只是傷風感冒而引起一般發燒，不是嚴重併發症，不一定要服用撲熱息痛藥物，建議市民可以服用其他紓緩性的藥物。