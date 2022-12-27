元朗大同老餅家霓虹招牌或下周拆　店員顧客嘆息：有啲嘢走咗就無

還有數天就踏入80年的大同老餅家，其位於元朗總店外懸掛超過半世紀的兩層高霓虹招牌被發現已搭起棚架，店方並在社交平台宣布因要配合屋宇署新條例，招牌將會在一至兩個月內拆卸替換。今早（27日）到訪大同老餅家，有店員透露初步消息霓虹招牌會於下周二（1月3日）拆除，有在該店斷續效力逾50年的店員和老顧客同感可惜，有顧客指：「時間唔等人，有啲野走咗就無。」



今早走到大同老餅家元朗總店，店舖門口以往的大門牌已不存在，店舖外的兩層高霓虹招牌則已築起棚架，並見到有工人在棚架上，拆除霓虹招牌一些零件，惟未見到有吊臂車到場。店內職員指燈牌可能會在下周三清拆，惟未有確實拆缷時間。

以往逢中秋會訂造八仙過海等花牌 半世紀老店員：一定可惜啦

鄧先生十多歲就在店內工作，雖然曾經轉工，但之後又再回來工作。現年六十多歲的他憶述以往每逢中秋，店舖就會訂造花牌，花牌通常與不同中國神話故事有關，如八仙過海等，他對於現時霓虹招牌要拆卸感可惜：「一定可惜啦，但政府規矩話要拆都無計。」

鄧先生在大同餅家工作多年，對霓虹招牌將拆卸感可惜。(蕭堃桁攝)

有熟客稱拆卸當日會帶同孫兒拍照留念

麥小姐光顧了大同老餅家四十多年，她認為霓虹招牌是香港特色，如要拆卸就非常可惜，她指到拆卸當日，會帶同11歲的孫子到來拍照留念：「政府其實係咪可以做d咩去保育，時間係唔等人，有啲野走咗就無，但至少可以比下一代知道呢個香港歷史。」

在附近工作的馬小姐同感可惜，她表示看到新聞知道這霓虹招牌要拆缷，今日特意前來看看情況。她認為霓虹招牌是大同老餅家特色，失去了都是很可惜。