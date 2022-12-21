冇得留低？梁添刀廠招牌清拆倒數　老闆梁洪：「好無奈」

大型招牌都敵不過屋宇署的嚴格條例，一個個已陸續拆卸。深水埗半世紀老店梁添刀廠近日亦收到政府的最後通牒，其掛下多年的大鋼刀招牌亦將要告別大眾。

梁添刀廠的大刀招牌是深水埗特色。（龔思敏攝）

刀下 · 留人

梁添刀廠負責人梁洪先生表示：「幾年前已收到通知，今年終於燒到埋嚟。好無奈，但都要盡快處理。」梁老闆續說：「以前每年也會找師傅進行維修，收到屋宇署通知後，已不需要維修了，而是要找人來幫手拆卸。」倍感欷歔。梁老閣原本打算一月拆掉招牌，但農曆新年前難找人處理，現在可能預計要明年三、四月左右才可進行拆卸。店內最長青員工、做了45年的陳師傅說：「之前間間舖都有呢啲招牌㗎喇！現在買少見少，大家有得影好影下喇，之後冇㗎喇。」

第一代VS第二代

梁添刀廠最早前是在深水埗北河街街市內，後遷至現址。「搬過來之後就有了這個招牌，當時是霓虹燈牌，外形、設計同現在見到的一模一樣。但其後深水埗要起地鐵，政府要求我們拆招牌，原因是會阻礙工程進行。」當年的地鐵工程完成後，沒有霓虹燈的新招牌被掛上，屹立至今。第一代的大刀招牌只存在了兩年便消失，如今這個則有四十多年歷史，算是「年老」級別。

有得留低？

近年不少巨型招牌也一個個相繼「被倒下」，就算是保育團體，也偏向只接收霓虹招牌，其他富有特色的巨型招牌，最終好可能被送往堆填區，消失在歷史洪流。但梁老闆表示：「好幸運地已知道有人肯接收大刀招牌，因此需要安排更多人手處理，而不是草草了事拆落來便算。」