聖誕外遊｜機場四天錄7.6萬人次出境增16倍　大橋出境單日破千人

撰文：何瑞芬
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本港放寬出入境政策，兼澳門通關，不少市民選擇今個聖誕假期出外遊玩，無論香港國際機場還是港珠澳大橋，亦漸漸回復出遊氣氛。根據入境事務處數字，機場聖誕假期間單日出境數字破2萬人次，由12月23日至26日計四天，共76,207人，為去年同期的16倍。

至於經港珠澳大橋出境人次亦在澳門通關及聖誕假期期間，錄得連續三日單日逾1,000人次，四日內有4,652人出境，較去年同期增加4倍。

▼12月23日　機場重現外遊人潮▼

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26日機場出境人數破2萬人次

根據入境處數字，聖誕假期間，本港機場出境人數持續錄得增長，上周五（23日）單日經機場出境人次達18,002人次，平安夜（24日）升至18,473人次，聖誕節（25日）正日錄得19,008人次，昨日（26日）周日更突破2萬人次，達到20,664人次，總計四天內共76,207人次經機場出境。

去年同期只逾4千人出境

返港毋須隔離亦無黃碼限制下，出外遊玩人數大增，對比去年防疫措施仍然嚴謹的聖誕假期，去年四日合共只有4,453人經機場出境，當中平安夜及聖誕節出境人數不足1,000人次，四天數字相加亦無今年單日出境數字的一半。今年錄得的76,207人次，比去年同期的16倍。

港人以往最常去的澳門，恰好在聖誕節前、即12月23日宣布免入境檢疫，放鬆對「黃碼」人士限制，故過去四天經港珠澳大橋出境人士亦有增加，但料仍受金巴、港澳直通巴班次所限，增幅未有機場多。

昨日經港珠澳大橋出境人次最多

據入境處數字，上周五、放寬當日經大橋離港人士為805人，港澳直通巴平安夜恢復營運後，當日出境人士即突破1,000人，錄得1,123人，其後兩天假期進一步增至1,320及1,404人次，四天合計錄得4,652人經大橋出境。

對比去年同期，每日僅約200多人經大橋出境，四日合計只有924人次，即今年數字較去年同期增加4倍，預料未來金巴或直通巴增班次、船運恢復後，有望進一步增長。

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