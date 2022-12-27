疫情．12.27｜增18626宗確診　輸入個案創新高直逼千宗

衞生署今日（27日）公布新增18,626宗確診個案，較昨日少約800宗。其中輸入個案有990宗，為放寬入境後單日新高，不治患者53人創反彈後新高，累計11,562宗。



國家衞健委深昨日拆禮物日（26日）深夜公布重大防控政策改變，內地由1月8日起「開關」，中外人員進入內地無需再進行核酸檢測和集中隔離（檢疫），只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果便可，入境後直接進入社區；確診者毋須強制隔離，當局不再追蹤密切接觸者；政府將准人民恢復外遊。



今日疫情概要：



-增18,626宗確診，確診數字連續三日下趺，較昨日微跌3.98%。

-輸入個案990宗，佔整體個案比率5.32%；相比同日19,991機場入境旅客人次，確診比率則為4.95%，七日平均比率是4.98% 。

-新增53名患者死亡，7日平均死亡率略跌至0.232%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11562人。

-累計4,884名病人留院，當中661人為新增確診病人，新呈報15宗危殆及28宗嚴重個案。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.245，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

【22:38】本港與內地將於明年1月恢復免檢通關，本港旅遊業在疫情前依賴內地旅客，業界近日紛紛表示歡迎。有業界人士估計，若出入境運力恢復後，農曆新年前可重啟內地旅行團。不過導遊工會則表示，導遊目前抱持觀望態度，最多只擔任兼職，認為若薪酬待遇不改，難以吸引導遊放棄現時穩定的工作。工會又指，暫未聽聞有內地團準備在下月到港。

【21:45】內地與香港通關在即，內地復星醫藥旗下的復星健康今午公布內地居民可登記赴港接種復必泰二價疫苗。據了解，現時復星醫藥已接觸多間大型醫療機構，了解其對購入復必泰二價疫苗的意向。康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，一直有與復星醫藥聯絡，亦曾收到有內地人查詢來港接種疫苗。他指暫時仍未知疫苗實際價錢及供應量，但承認機構有興趣買入疫苗，「如果佢哋想打針，我地樂意款待。」他指根據澳門經驗，估計每針收費逾1,400元。

【20:18】中港通關在即，市民有望1月8日免檢疫進入內地。過往近三年，跨境直通巴一直停擺，業界龍頭之一的永東直巴管理有限公司，副總經理蔡順基表示，不少司機已轉職，三年間大量流失人手，估計通關初期只有封關前的一成司機歸位；旅遊巴亦需維修，估計通關初期載客量有限，大約每日一萬人次，最多日駛600班車來往深圳。

蔡順基表示，業界人手短缺，而直通巴公司通常除了在香港，亦有在內地註冊，故建議由內地公司聘請當地司機填補人手。

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【18:51】因應內地宣布由明年1月8日大幅放寬新冠病毒防疫政策，日本政府今日（27日）突公布「壞消息」，由本周五（12月30日）起，中國內地、香港及澳門航班，僅可飛抵東京成田等4個機場，即沖繩、北海道札幌、九州等的港人熱門遊日目的地不包括在內。國泰網頁晚上（27日）已作出更新，若以福岡作查詢，30日起已無航班前往。

【18:43】國家衛健委昨晚（26日）公布，取消入境後核酸檢測和集中隔離，逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境，惟入境者仍需要48小時核酸檢測陰性。香港醫務化驗所總會主席李偉振預料，本港的化驗所至少可做到每日8萬至10萬個單樣核酸檢測，相信可應付通關初期需求。

香港分子病理檢驗中心董事黃利寶亦表示，公司現時每日可做兩萬至三萬個核酸檢測，但是否能應付通關所需，仍需要看政府相關的措施詳情。

▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



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【18:26】土木工程拓展署表示，署長方學誠因其同住家人確診，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作。方學誠有定期進行新冠病毒快速抗原檢測，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原檢測，結果均為陰性。

【18:25】香港跟內地1月通關，內地復星醫藥旗下的復星健康今（27日）宣布，內地居民可在線上平台預約，在兩地通關後到香港自費接種復必泰二價疫苗。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，按以往機制，內地或海外人士到港接種疫苗，應屬私營市場，與港府採購的貨源不屬同一批次，不會影響供應予本港市民。

他又說，私人機構為內地人士接種時仍受港法規所限，包括要確保接種者已接種頭兩針，在保存及稀釋方面亦有一定要求。

▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼



【17:35】香港及內地預計在1月起有序通關，各政府部門都在密鑼緊鼓做準備工作。香港海關今日（27日）在社交平台發布帖文稱，在各口岸管制站已做好準備，迎接全面通關復常，並發布在羅湖口岸進行關務演練的照片。

【16:55】政府今（27日）公布，屯門區、沙田區及北區部分大廈，包括邁亞美海灣、嘉華星濤灣、天宇海、海典灣及海典居、御景峰、御皇庭、顯峯、華慧園及海裕苑，檢測到污水呈陽性結果，政府會向當地居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，是自本月23日後再次公污水陽性結果並提供快測包供居民自行檢測。

【16:52】衞生署衞生防護中心今日公布新增17,636宗本地感染個案及990宗檢測陽性輸入個案，總數18,626宗，連續兩日回落至2萬宗以下，不過輸入個案則是放寬入境後單日新高。不過不治患者卻創反彈後新高，達到53人。

▼2021.11.20 中港家庭香園圍口岸邊境隔着鐵網相見▼



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【16:48】日本開關兩個多月突傳來「壞消息」，日本傳媒今（27日）指周五（30日）起，中港澳航班僅可往返東京成田、東京羽田、大阪關西及中部機場（名古屋）四個機場，即當日起將無直航機往來香港至沖繩、北海道札幌、九州等的港人熱門遊日目的地。

縱橫遊執行董事袁振寧表示正了解有關安排詳情，若然屬實，憂慮航空公司未能申請加開航班到四個機場供轉機，旅行團亦難以突改酒店、餐廳及交通安排，最壞打算需要取消相關旅行團，預計受影響團友或達2,000名，旅行社或損失數千萬元，目前只能等待航空公司調配航班，以再作安排。

【13:49】中港通關將至，國家衛健委周一（26日）深夜公布，中外人員入境內地時，只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果，毋須再核酸檢測，以及集中隔離。記者今日（27日）中午時份翻看國泰由香港往上海的機票，發現1月份的已全部售罄，最快2月16日才有機位；往北京的航班亦最早1月19日才有機位。



國泰回覆表示，會與有關當局繼續保持溝通，盡可能提升往返內地的客運航空班運力。

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【13:11】本港放寬出入境政策，兼澳門通關，不少市民選擇今個聖誕假期出外遊玩，無論香港國際機場還是港珠澳大橋，亦漸漸回復出遊氣氛。根據入境事務處數字，機場聖誕假期間單日出境數字破2萬人次，由12月23日至26日計四天，共76,207人，為去年同期的16倍。至於經港珠澳大橋出境人次亦在澳門通關及聖誕假期期間，錄得連續三日單日逾1,000人次，四日內有4,652人出境，較去年同期增加4倍。

▼12月23日 機場重現外遊人潮▼



+ 7

【13:00】內地國家衞健委昨晚（26日）宣布將「新冠肺炎」改稱「新冠病毒感染」，1月8日起對疫情實施「乙類乙管」總體方案，屆時將解除相關防控措施，入境者毋須再接受核酸檢測要求及集中隔離，亦不再判定密切接觸者。政府表示，由政務司司長帶領的「通關事務協調組」正爭分奪秒，雙軌並行推進通關籌備工作，一方面盡快制訂穩妥通關方案，兼顧兩地疫情變化和風險管理，包括國家衞健委最新相關公布。

▼12月27日 廣華醫院急症室情況▼



+ 3

【12:20】聖誕節連續假期今日來到最後一天，醫院管理局網站顯示，截至今日上午11時30分，本港5間醫院急症室等候時間超過8小時，分別為東區尤德夫人那打素醫院、廣華醫院、基督教聯合醫院、北區醫院、博愛醫院。上午的廣華醫院，候診人數不多，急症室等候大堂以膠屏風分隔病床及普通等候區，約20多人正在大堂等候，當中不乏小朋友，大堂顯示屏未有顯示輪候時間。1小時內，急症室門外有兩輛救護車到場，病人在救護員照顧下進入醫院。

▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



【10:17】內地疫情反覆，傳出退燒藥供不應求情況，香港部份地區亦出現必理痛缺貨。港九藥房總商會副理事長張德榮今日表示受假期運輸影響，補貨較為困難，較搶手的藥物存貨並不多，何時會再有貨亦未有消息，因此建議市民不一定要只買某品牌的止痛退燒藥（撲熱息痛）。對於有藥房將藥物分拆出售，張德榮指理解做法，認為可讓更多有需要人士買到藥物，商會亦已向會員發通告，指不可將價錢提得太高，相信會員會遵從。

▼12月26日 必理痛缺貨▼



+ 4

▼12月25日 政府「通關事務協調組」首開會▼



【08:00】由第五波疫情展開序幕，亦由疫情反彈作結，說起2022年，似乎不能夠離開疫情。對不少人而言疫情已成過去，再談疫情似乎不符大氣候，但對於因疫情失去至親的市民而言，新冠肺炎卻成畢生陰影。

第五波疫情至昨已奪逾11,000條性命。第五波疫情初期，陳先生帶着染疫父親奔波求醫，被私家醫院趕走，後來連父親離世時也無法陪伴在側，無法忘記得到，而他染疫後亦受盡「後新冠」折磨。上任特首林鄭月娥曾指值得成立獨立調查委員會，探討造成公共衛生危機的原因，惟本屆政府似乎束之高閣。他感到新冠患者及死者在復常的主旋律下已被遺忘，「香港都係一個金融社會，如果股票日日升，都會關注（股票數字）多過死亡個數。」

▼12月25日 市民「復常」慶祝聖誕節▼



+ 9

【00:21】中港通關有期，國家衛健委星期一深夜（26日）公布，宣布將於明年1月8日調整新冠病毒的防控級別，並提出12項措施，當中提及中外人員進入內地管理將重大改變，入境只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果，入境後無需再進行核酸檢測和集中隔離（檢疫），即內地由1月8日起「開關」。

今次的調整，意味香港最快在明年1月8日與內地通關，屆時港人回內地也不用隔離，只需在出發前48小時進行核酸檢測即可；而在內地時，則仍要與其他人一樣戴口罩。

【00:09】國家衞健委周一深夜（26日）公布，由明年1月8日起新冠肺炎改名「新型冠狀病毒感染」，放寬至「乙類乙管」，不再對入境人員採取檢疫傳染病管理措施，即內地「開關」。港府也正製訂逐步、有序、全面通關，目標明年1月中前落實。

此消息令眾多與內地親人分隔兩地的市民期盼已久，來自湖南常德的港漂徐小姐三年來未曾回內地。得悉內地將於1月8日取消入境集中隔離後，她已歸心似箭，迫不及待想回家與親人團圓，但擔心內地疫情爆發，回去會加重感染風險；同時最近內地春運潮已差不多開始，徐小姐擔心待通關細節公佈時，大量旅客湧入網站難搶到票，嘆臨近春節公佈通關消息有些遲。

▼12月26日 必理痛缺貨▼



+ 4

▼12月25日 澳門疫情嚴峻不少店舖關門▼



+ 10

▼12月24日 港澳直通巴「港澳專線」恢復服務▼

