聖誕長假急症室迫爆　聯合輪候逾八小時　陪診家人：預咗等成晚

近日天氣寒冷，加上疫情嚴竣及聖誕長假多私家醫生休診，今日（26日）多間公立醫院急症室迫滿求診病人，其中聯合醫院、東區醫院及天水圍醫院的急症室等為重災區，持續輪候時間需8小時以上。

在聯合醫院急症室，有陪伴確診太太求醫的市民表示，一直未有醫護人員交代要等候多長時間，僅指若有消息，在傳染病區的太太會致電給他，「都預咗要等成晚」；亦有凌晨到急症室求診的市民表示，醫院內雖然有屏幕顯示所叫號碼，但對病人了解要等多久沒有幫助，他最後等了超過六小時才見到醫生。



聯合醫院急症室等候區今午坐滿了前來求診的市民，等候叫名求診的市民約有30人，醫院亦另外劃出傳染病控制區，裡面亦有最少10人在輪候，急症室則大約10至20分鐘會叫一次名。

市民許先生的太太因確診新冠肺炎而呼吸困難，由救護車送到醫院治理，由於太太是陽性患者，所以要在傳染病控制區等候叫名，許先生只能在急症空外的座位等候，直至晚上六時已經等了超過一小時。

許先生提到送太太入院時救護員亦沒有交代大要等多久，只表示當有消息時太太便會致電通知他，他亦有心理準備今日應該未必有通知，「都冇嘢可以做架喇，都係等囉，都預咗要等成晚。」

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市民馬先生昨日（25日）凌晨因氣管敏感及呼吸困難由救護車送到聯合醫院，他約於凌晨3點半被送到急症室，直到早上約10點才見到醫生，連同取藥等手續最後早上約11點半才離開醫院。他指凌晨只有一至兩名醫生當值，所以速度十分緩慢，「條隊幾個鐘都唔郁一次」，引起不少輪候市民鼓譟，在場保安則表示早上8點後會有更多醫生當值，輪候速度才會加快。